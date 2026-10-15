Unanimidad en el pleno de Alcañiz para no aceptar las obras de las travesías

Las obras de las travesías sigue siendo una cuestión que atormenta al Ayuntamiento de Alcañiz debido a la mala ejecución de los trabajos por parte de la empresa adjudicada y las «graves deficiencias» registradas en los informes técnicos. Por ello, esta cuestión ha sido el motivo principal de que este jueves a mediodía se haya celebrado un pleno extraordinario.

Durante la sesión, los 17 concejales del Ayuntamiento han aceptado por unanimidad la «no recepción» de los trabajos que el Ministerio da por concluidos. «No vamos a aceptar esas obras tal y como están sin una serie de ejecuciones advertidas por nuestros técnicos municipales», ha subrayado Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz. Además, ha querido mostrar su agradecimiento a los ediles: «Es fácil ponerse de acuerdo cuando están en juego los intereses de los alcañizanos».

En este sentido, los portavoces de PSOE, Voz, IU-Ganar, PAR y el concejal independiente han coincidido en que «son unas obras que no se pueden recepcionar hasta que las deficiencias se hayan solucionado». Irene Quintana (PSOE), ha indicado que «se trata de un proyecto muy importante para la ciudad que trata de humanizar las vías y con una movilidad más favorable para los peatones. Pero no ha sido así». Unas palabras que también ha pronunciado la portavoz de IU-Ganar, María Milián, aunque ha añadido: «Queremos que las obras se realicen tal cual se proyectaron».

Joaquín Egea, concejal independiente, también ha subrayado las «graves deficiendias» y ha destacado que «es el momento de resolverlas». El edil de VOX, Carlos Andreu, también ha coincido en estas palabras. Por su parte, Ramiro Domíngez, del PAR, ha detallado el coste que supondría reparar el asfaltado de la zona afectada: «El presupuesto ascendería a 1 millón de euros y las arcas municipales no se lo puede permitir».

Deficiencias constatadas

El punto más crítico y alarmante se encuentra en el tramo de los torreones, en el Muro Santiago. Según recoge el informe de los servicios técnicos, la documentación aportada por el Ministerio no acredita el «correcto funcionamiento hidráulico de la solución ejecutada». En este punto se encontraron tuberías rajadas, acumulación de sedimentos y problemas de inclinación en las cañerías. Ante esta situación, los servicios técnicos concluyeron que la solución ejecutada no servía para nada y que «la única opción pasa por ejecutar de nuevo todo ese tramo».

El informe técnico también contemplaba la mejora del alumbrado público que se realizó en el Paseo Andrade, y alertaron de deficiencias de «enorme gravedad». De hecho, la instalación incumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se encontraron empalmes con cinta aislante y cables seccionados por la mitad. Esto genera un peligro evidente de cortocircuito, especialmente cuando las arquetas se inundan durante las lluvias. En el pleno de este jueves también han señalado afecciones estructurales en los torreones.

Próximos pasos

Después de que este asunto haya pasado por el pleno municipal, el Consistorio mantendrá una reunión con el MITMA en las próximas semanas para abordar esta situación. «El Ministerio ya ha recogido todas las deficiencias y es consciente de los problemas», ha apuntado el primer edil.

De momento, tampoco descartan la vía judicial, aunque confía: «Yo creo que llegaremos a un punto intermedio para que las obras se queden lo mejor posible para la ciudad». Además, ha señalado que si les denuncian será un litigio «largo» y lo importante es «buscar un solución a corto plazo».