La única solución a la «chapuza» de las travesías de Alcañiz sería rehacer la zona del Muro Santiago

Las obras de las travesías de Alcañiz se han convertido en un problema enquistado desde septiembre de 2023, momento en el que comenzaron los trabajos dirigidos y ejecutados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Conacon S.A. fue la empresa adjudicataria para materializar esta propuesta, orientada a mejorar varias vías de la ciudad. Sin embargo, no ha sido un camino fácil, ya que desde el inicio se plantearon errores en el proyecto.

El plan inicial del proyecto de 'Humanización de las Travesias de la N-232' contemplaba que las labores de mejora tendrían una duración de 18 meses, con el final previsto para el 19 de febrero de 2025. Posteriormente, se concedió al contratista una prórroga de cuatro meses —hasta el 19 de junio de 2025—, pero este plazo tampoco se cumplió. Además, el presupuesto inicial estaba fijado en 6,2 millones de euros, pero los sucesivos retrasos han acabado por generar un sobrecoste que eleva la factura hasta los 7,28 millones de euros, una diferencia que ha tenido que asumir el Ministerio.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Esteban, presentó este lunes en rueda de prensa un informe realizado por los técnicos municipales que saca a la luz la «mala ejecución» de los trabajos de humanización, una situación que el primer edil califica directamente de «chapuza». Ante este escenario, la postura del gobierno municipal es firme: «El Ayuntamiento de Alcañiz no va a recepcionar estas infraestructuras mientras existan estos informes de extrema gravedad».

Primeros problemas

Para conocer el problema en profundidad hay que volver a 2023, al inicio de las obras. En ese momento, los técnicos se dieron cuenta de que para el Proyecto Técnico, redactado por la Unidad de Carreteras de Teruel, «no habían realizado un levantamiento topográfico». Esto suponía que las incidencias «se iban a producir en otros muchos puntos de las travesías, como luego sucedió».

En un primer momento, el Área de Obras del Ayuntamiento de Alcañiz fue convocada para realizar visitas técnicas. Sin embargo, posteriormente y conforme fueron avanzando los trabajos se dejó de informar al consistorio sobre las actuaciones que se estaban llevando a cabo debido a que «en todas las reuniones se les exponían las deficiencias y errores que se detectaban».

Pese a ello, en mayo de 2025 fue necesario tramitar una modificación del proyecto que requería ser aprobada en el pleno, por lo que el Ministerio volvió a contactar con los técnicos municipales. Para entonces, ya estaba ejecutada gran parte de la obra del Muro de Santiago, arrastrando todos los problemas que ahora y desde el principio se detectaron.

Una de las alcantarillas junto a la calzada en el Muro Santiago./ G.R.

Herencia del gobierno anterior

Estas obras están financiadas con los fondos europeos Next Generation y son una herencia de la anterior legislatura, encabezada por Ignacio Urquizu. El socialista señala que fue un proyecto de reforma en el que trabajaron de la mano los técnicos del ayuntamiento y los ciudadanos. De hecho, detalla que una de las peticiones expresas de los vecinos fueron los pasos peatonales elevados en el Paseo Andrade.

Con esta situación, Urquizu subraya que el principal responsable de la obra es la empresa adjudicada, Conacon. Por ello, insta al equipo de gobierno actual a «cooperar con el MITMA, ya que una confrontación no servirá para nada, y no se encontrará la solución».

Afecciones en los torreones

El punto más crítico se encuentra en el tramo de los torreones, en el Muro Santiago. Según recoge el documento de los servicios técnicos, la documentación aportada por el Ministerio no acredita el «correcto funcionamiento hidráulico de la solución ejecutada». Además, se detallan «discrepancias sustanciales» entre el proyecto aprobado inicialmente, el modificado posterior y lo que realmente se ha construido.

Para demostrar estas deficiencias, el consistorio ha introducido cámaras en el interior de las tuberías de evacuación de agua, lo que ha revelado la existencia de «graves vicios ocultos» en una red de alcantarillado prácticamente nueva.

El informe revela fallos estructurales flagrantes en el subsuelo, entre los que destaca el estado crítico de la canalización principal. Debido a una deficiente ejecución, se ha detectado una grieta considerable en una infraestructura que, además, incumple gravemente la normativa de seguridad. Por reglamento, estos conductos deben instalarse a un metro y medio de profundidad. Sin embargo, se localizan a escasos 3 o 4 centímetros de la calzada, quedando expuestos al peso del tráfico rodado.

A este peligro se suma un grave problema de inclinación en los conductos de evacuación, cuyas pendientes registran niveles de apenas el 0,1% y el 0,2%, muy lejos del 2% mínimo exigido por ley. Como consecuencia de este defecto de diseño, las tuberías retienen agua constantemente en lugar de drenarla, lo que no solo reduce su rendimiento entre un 10% y un 15%, sino que ya ha provocado acumulaciones de lodo y sedimentos que taponan los conductos casi al 50%.

Con todo esto, los servicios técnicos concluyen de manera tajante que la solución ejecutada «notablemente no sirve para nada» y que «la única salida técnicamente viable pasa por ejecutar de nuevo todo ese tramo bajo una nueva solución aprobada por el consistorio».

Mapa de la Ronda Teruel con las futuras obras y problemas./ J.P.

Alumbrado en el paseo Andrade

El informe técnico también contempla la reforma del alumbrado público que se ha realizado en el Paseo Andrade, integrado en el mismo proyecto, y alerta de deficiencias de "enorme gravedad" en la instalación eléctrica. La principal es el incumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Además, se han hallado empalmes deficientes resueltos con cinta aislante y cables seccionados por la mitad. Esto genera un peligro evidente de cortocircuito, especialmente cuando las arquetas se inundan durante las lluvias, fenómenos muy frecuentes en la época del año en la que nos encontramos.

Quejas vecinales

Las protestas ciudadanas no tardaron en sucederse al evidenciarse que el proyecto no cubría las necesidades estructurales de las vías ni de las canalizaciones subterráneas. La situación se agravó drásticamente con el corte al tráfico de la zona del Corcho, que se prolongó durante nueve meses —desde julio de 2024 hasta abril de 2025—, colapsando la movilidad urbana.

A día de hoy, las quejas no han remitido; en la zona del Muro Santiago existen innumerables tapas de alcantarilla sueltas que, cada vez que un coche las pisa, generan un enorme estruendo. De hecho, se han contabilizado un total de 70.

Desde el consistorio no recepcionaremos las obras en el estado actual en el que se encuentran. Miguel Ángel Estevan. Alcalde de Alcañiz El ministerio está estudiando la alternativas administrativas. Fernando Beltrán. Delegado del Gobierno en Aragón

Nuevas conversaciones

A raíz del informe emitido por los técnicos municipales, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha mostrado su preocupación por la situación al alcalde, Miguel Ángel Estevan, un gesto que este último ha agradecido.

Aunque en la rueda de prensa del lunes el primer edil comentó que se estaba estudiando la vía legal para denunciar al Ministerio por ser el responsable del estado de las obras, los últimos acontecimientos han propiciado un cambio de postura. Ahora, Estevan se muestra predispuesto a cooperar con el Gobierno central para encontrar una pronta solución.

Delegación de Gobierno ha confirmado a La COMARCA que Beltrán mantuvo una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano: «El Ministerio está estudiando las posibilidades y alternativas administrativas para solucionar los problemas planteados».