Tuberías rajadas, lodo y riesgo eléctrico: Alcañiz prepara una demanda contra el MITMA por la “chapuza” de las travesías

El Ayuntamiento de Alcañiz está dispuesto a llegar hasta los tribunales por el estado de las obras de humanización de las travesías. El alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha presentado en una rueda de prensa un informe técnico que saca a la luz la "mala ejecución" de los trabajos que, según ha insistido el primer edil, "fueron proyectados, dirigidos y ejecutados íntegramente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA)".

"No podemos estar en silencio y no podemos esperar a que ocurra un problema para actuar", ha asegurado el primer edil. Además, ha destacado que no se trata de una valoración política, sino de una decisión respaldada "firmemente" por los informes de los técnicos municipales que han evaluado los daños sobre el terreno.

Cabe recordar que las obras comenzaron en septiembre de 2023 y entonces, el proyecto contemplaba una duración de 18 meses, con el final previsto para febrero de 2025. La primera prórroga concedida al contratista fue de cuatro meses, hasta junio, hace ahora más de año, un plazo que tampoco se cumplió.

Además, la obra estaba presupuestada en unos 6,2 millones de euros, pero los sucesivos retrasos han acabado por generar un aumento del presupuesto hasta los 7,28 millones de euros, que ha tenido que asumir el Ministerio.

Peligro de inundación en los Torreones

El punto más crítico y alarmante se encuentra en el tramo de los torreones, en el Muro Santiago. Según recoge el informe de los servicios técnicos, la documentación aportada por el Ministerio no acredita el "correcto funcionamiento hidráulico de la solución ejecutada". Además, los técnicos detallan que existen "discrepancias sustanciales" entre el proyecto aprobado inicialmente, el modificado posterior y lo que realmente se ha construido.

Para demostrar estas deficiencias, el consistorio ha introducido cámaras en el interior de las tuberías de evacuación de agua, una inspección que ha revelado la existencia de "graves vicios ocultos" en una red de alcantarillado prácticamente nueva:

Tuberías rajadas: Se ha detectado una grieta considerable en la canalización principal debido a una deficiente ejecución. Por reglamento, estos conductos deben situarse a un metro y medio de profundidad, pero en este tramo se encuentran a escasos 3 o 4 centímetros de la calzada.



Se ha detectado una grieta considerable en la canalización principal debido a una deficiente ejecución. Por reglamento, estos conductos deben situarse a un metro y medio de profundidad, pero en este tramo se encuentran a escasos 3 o 4 centímetros de la calzada. Problemas de inclinación: Los conductos de evacuación no cumplen con la pendiente mínima exigida del 2% , registrándose niveles de apenas el 0,2% y el 0,1%. Esto provoca que la tubería retenga agua constantemente en lugar de mantenerse seca, lo que supone una pérdida de entre el 10% y el 15% de su rendimiento.



Los conductos de evacuación no cumplen con la pendiente mínima exigida del , registrándose niveles de apenas el 0,2% y el 0,1%. Esto provoca que la tubería retenga agua constantemente en lugar de mantenerse seca, lo que supone una pérdida de entre el 10% y el 15% de su rendimiento. Acumulación de sedimentos: El mal funcionamiento de la red ya ha provocado que una infraestructura prácticamente nueva presente acumulaciones de lodo y sedimentos que taponan los conductos casi al 50%.

El interior de un conducto de evacuación de agua que debería estar seco./ Ayuntamiento de Alcañiz

Con todo esto, los servicios técnicos concluyen de manera tajante que la solución ejecutada "no sirve para nada" y que "la única salida técnicamente viable pasa por ejecutar de nuevo todo ese tramo bajo una nueva solución aprobada por el consistorio". Ante este escenario, el alcalde ha alertado del riesgo real de inundación ante próximos episodios de lluvias intensas, muy frecuentes en esta época del año.

Deficiencias graves en el alumbrado del Paseo Andrade

El informe técnico también contempla la mejora del alumbrado público que se ha realizado en el Paseo Andrade, integrado también en el proyecto de las travesías, y alerta de deficiencias de "enorme gravedad" en la instalación eléctrica:

Incumplimiento de la normativa: La instalación incumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.



La instalación incumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Riesgo de electrocución: Se han hallado empalmes deficientes resueltos con cinta aislante y cables seccionados por la mitad. Esto genera un peligro evidente de cortocircuito, especialmente cuando las arquetas se inundan durante las lluvias.

Una de las arquetas de electricidad del Paseo Andrade llena de cables con empalmes./ Ayuntamiento de Alcañiz

El consistorio ya remitió formalmente este informe hace meses tanto al Ministerio como al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Según ha explicado el primer edil, han recibido respuesta esta misma mañana y desde delegación de Gobierno aseguran que "se trabajó sobre una instalación antigua que ya estaba deteriorada", una justificación que el alcalde ha calificado de "inaceptable".

El consistorio no recibirá la obra

Ante lo que el Ayuntamiento califica directamente de "chapuza", la postura del gobierno municipal es firme: "El Ayuntamiento de Alcañiz no va a recepcionar estas infraestructuras mientras existan estos informes de extrema gravedad".

Como medida de fuerza inmediata para proteger el municipio, el consistorio ha planteado una orden de ejecución subsidiaria. Esto supondría que el propio Ayuntamiento iniciaría de forma directa las reformas necesarias ,cuyo coste estimado podría oscilar entre los 300.000 euros y el millón de euros, para, posteriormente, reclamar el importe de las obras al MITMA. El primer edil ha concluido agradeciendo el trabajo de los técnicos municipales y ha lamentado la situación de "indefensión" que sufre la ciudad frente a la administración central.