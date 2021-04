Valderrobres, Valjunquera y Cretas solicitan «una moratoria de dos años» y «ordenar» los parques eólicos en Aragón

Se suceden las reacciones ante el aluvión de propuestas de centrales de renovables que está viviendo el territorio en las últimas semanas. Los ayuntamientos de Valderrobres (PP) y Valjunquera (PSOE) han sido los últimos en solicitar a la Diputación General de Aragón y al Ministerio de Transición Ecológica una moratoria de dos años para estudiar las decenas de propuestas de construcción de parques eólicos y fotovoltáicos que están sobre la mesa y sobre las que varias empresas ya han iniciado la tramitación en el Gobierno de Aragón -sin su potencia es inferior a 50 megavatios- o al Ministerio de Transición Ecológica- más de 50 megavatios.-. Cretas (PP) será, previsiblemente, el próximo ayuntamiento que este jueves ratifique una declaración institucional que, en este caso, vendrá consensuada con el grupo de Chunta Aragonesista.

El Ayuntamiento de Valderrobres ha sido este miércoles el último que ha ratificado la declaración institucional que se dio a conocer el martes y que hace referencia al aluvión de proyectos de energías renovables que se están conociendo en los últimos meses. El documento, que ya fue consensuado, se ha sometido a votación en la sesión plenaria que ha tenido lugar durante la jornada del miércoles por la tarde y ha contado con el respaldo por unanimidad del Partido Popular, que gobierna la capital del Matarraña con mayoría absoluta, de los dos concejales del Partido Socialista y de la edil de Chunta Aragonesista.

De este modo, el Ayuntamiento de Valderrobres por unanimidad solicita una ordenación del territorio – inexistente hasta el momento- para planificar y pactar con todos los agentes implicados cómo y dónde deben ubicarse las centrales renovables. Por todo ello, y ante una falta de regulación, exigen una moratoria de dos años para estos proyectos. Asimismo exigen que no se declaren estos proyectos como de Utilidad Pública y solicitará que se garantice la participación de los municipios afectados. Todo ello mientras Cretas ha anunciado que, de igual modo, aprobará durante la jornada del jueves una declaración institucional en los mismos términos. «No estamos en contra de las energías renovables. Pensamos que estamos ante unos proyectos muy complejos, que si se llevan a cabo estarán ahí durante décadas y lo menos que hemos de exigir es que se actúe con menos prisas, con menos celeridad y que el Gobierno de Aragón planifique y ordene dónde y cómo han de instalarse estos parques», ha explicado Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

La declaración institucional contiene cuatro puntos principales. En primer lugar, recoge solicitar al Ministerio de Transición Ecológica la aprobación de una moratoria de dos años en la aplicación y desarrollo del referido Real Decreto Ley 23/2020, en relación con la concesión de las autorizaciones a los proyectos eólicos y fotovoltaicos en la Comunidad Autónoma de Aragón o «al menos, en la comarca del Matarraña», hasta que no se apruebe un Plan Territorial de recursos energéticos en Aragón, y se garantice en su tramitación el derecho de participación y defensa de sus intereses por parte de las administraciones y agentes implicados. «Fue el propio Gobierno de Aragón quien dijo que se necesitan dos años para establecer una ordenación del territorio. Lo que no podemos hacer ahora es aceptar en unos meses unas propuestas que indudablemente son muy complejas y cambiarían nuestra forma de vida. No entendemos estas prisas por parte de estas empresas y por parte de una administración que siempre suele ser muy lenta», ha añadido Boné.

La declaración institucional fue consensuada con el grupo Socialista y el grupo de Chunta Aragonesista. Pese a reconocer que actualmente la capital del Matarraña no tiene sobre la mesa ninguna propuesta de parque eólico, consideran que la instalación de una instalación de este tipo «afecta» de igual modo a localidades y comarcas vecinas. «Nos sentimos indefensos. En estos momentos el Matarraña y concretamente Valderrobres ha sabido combinar muy bien la agricultura, la ganadería y el turismo y tenemos a mucha gente joven que ha venido a vivir. Hemos asistido a varias reuniones y estas empresas tienen todo el derecho a proponer estas propuestas, pero la realidad es que no son realistas y nos sentimos indefensos», ha explicado Miguel Ángel Estopiñá, concejal y portavoz del grupo socialista en Valderrobres.

En segundo lugar, instarán al Gobierno de Aragón al cumplimiento del acuerdo de las Cortes de Aragón a presentar un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón que se incluya en el nuevo Plan Energético de Aragón 2021-2030 y en la estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). Respecto a este punto, en tercer lugar, solicitan al Gobierno de Aragón la aprobación de una moratoria de dos años en la aplicación y desarrollo del Real Decreto-ley, respecto a la concesión de las autorizaciones para la ejecución de los proyectos eólicos y fotovoltaicos de su competencia, hasta que no se apruebe el Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos autonómicos, mencionado en el apartado anterior, y se garantice en su tramitación, el derecho de participación y defensa de sus intereses por parte de las administraciones y agentes implicados. «Estamos muy preocupados por el paisaje, las repercusiones económicas y el turismo y vemos que todos estos procedimientos y propuestas se están haciendo de una manera muy acelerada. Hemos visto una enorme respuesta de la sociedad y vemos muy positiva esta declaración institucional», ha explicado María Moral, concejal de Chunta Aragonesista.

En cuarto lugar, solicitarán al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico que, por el motivo expuesto en el apartado anterior, «suspenda la aprobación de la declaración de utilidad pública» de los proyectos de eólicos y fotovoltaicos de su competencia, dado que la misma supone un «ataque directo» a la autonomía municipal de los ayuntamientos y a muchas de sus competencias. «Pensamos que la autonomía municipal puede estar en juego. La declaración de estos proyectos como de Utilidad Pública nos quitaría toda autoridad. Por ello solicitamos que estos proyectos no tengan esa declaración ni por el Ministerio ni por DGA», ha añadido el alcalde de Valderrobres.

La declaración institucional se remitirá al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico, al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, al Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente y al Departamento de Vertebración del territorio, movilidad y vivienda del Gobierno de Aragón. «Entendíamos que todos los grupos estamos de acuerdo y por ello los tres grupos políticos que conformamos el consistorio hemos considerado importante presentarlo como una declaración institucional», ha señalado Boné.

Valjunquera y Cretas exigen la moratoria

Todo ello después de que Valjunquera (gobernado por el Partido Socialista), municipio que sí se ve afectado por las propuestas de centrales eólicas de Capital Energy y de Forestalia, manifestase hace varios días su «inquietud» por, de igual modo, la celeridad con la que se están presentando estas propuestas eólicas. Por todo ello aprobó en pleno municipal y solicitó una moratoria en los mismos términos. En el caso de Valjunquera son dos las empresas que han presentado sendos proyectos para ubicar en su término municipal aerogeneradores. Por un lado se encuentra Capital Energy cuyo proyecto lo tramita el Ministerio de Transición Ecológica al superar los 50 megavatios. Por otro lado Forestalia dio a conocer hace varios días otro proyecto cuya tramitación se encuentra en el Gobierno de Aragón. Por su parte el Ayuntamiento de Cretas -con mayoría absoluta del PP y oposición de Cha- aprobará el jueves una declaración institucional en los mismo términos.