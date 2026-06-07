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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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07 JUN 2026|

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El Salud vuelve a buscar gestor para la cafetería del Hospital de Alcañiz por 6.000€ al año

El contrato será por cinco años, en los que la consejería calcula que la adjudicataria puede ganar 2,2 millones de euros con el servicio.

Precio establecido por el Salud de los productos con obligación a ofertar / La COMARCA
Precio establecido por el Salud de los productos con obligación a ofertar / La COMARCA

Laura Castel07 06 2026

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Hospital Alcañiz

ActualidadInfraestructuras

El Salud ha vuelto a sacar a licitación el servicio de cafetería del nuevo Hospital de Alcañiz por el mismo precio, 6.050 euros; y condiciones que la primera vez pero con una diferencia sustancial, el adjudicatario no tendrá que encargarse de ejecutar las obras previas a la apertura, ya que ahora las asumen el Salud y las acaba de adjudicar a una empresa por 236.657 euros. El contrato será por cinco años, en los que la consejería calcula que la adjudicataria puede ganar 2,2 millones de euros con el servicio. El plazo para entregar ofertas termina el 30 de junio.

El adjudicatario tendrá que prestar servicio de forma ininterrumpida de 7.30 a 21.30 los días laborables y podrá abrir a las 9.00 los sábados, domingos y festivos. El horario del restaurante será, al menos, de 13.30 a 15.30 para la comida y de una hora para la cena, que se podrá prolongar como máximo hasta las 22.00.

Los precios estarán fijados en el contrato (ver tabla), al igual que la oferta mínima de la cafetería-restaurante. Será obligatorio ofertar un menú del día para el mediodía por 12 euros compuesto por tres primeros y tres segundos platos a elegir con guarnición o ensalada que variarán diariamente, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser pescado. También se podrán degustar tres postres de los que uno será fruta natural; y habrá dos tipos de pan (blanco e integral) y agua mineral. Deben ofertarse menús de verano y de invierno que incluyan productos frescos de temporada en los que se priorizarán productos bajos en grasas y sal. Se ofertará también en la modalidad de medio menú, que incluirá un primer plato, postre, pan y agua. También se ofrecerán platos combinados por 11 euros y bocadillos por 4 euros y habrá una máquina exprimidora de zumo de naranja natural al precio de tres euros.

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