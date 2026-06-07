Actualizado 18:56

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 JUN 2026|

Actualizado 18:56

Convertir la iglesia de Capuchinos de Alcañiz en una sala de eventos costará 258.000 euros y tres años

Las primeras actuaciones no pueden empezar porque el antiguo templo sigue como almacén pese a la orden de vaciado

El interior de la iglesia de Capuchinos contiene todo tipo de elementos. / C.A.
El interior de la iglesia de Capuchinos contiene todo tipo de elementos. / C.A.

Marina Monreal07 06 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadInfraestructuras

Convertir la antigua Iglesia de Capuchinos en una sala municipal que pueda acoger eventos de diversa índole tendrá un coste de 258.000 euros. Un importe que el «escaso» presupuesto del área de Patrimonio no puede asumir en un solo ejercicio por lo que habrá que esperar al menos tres años para que el proyecto sea una realidad. Se trata de uno de los primeros proyectos que quiso poner en marcha el responsable de la concejalía, Carlos Andreu, quien, teniendo en cuenta que 2027 es un año electoral, «aspira a seguir formando parte de un hipotético equipo de Gobierno futuro y poder completar la actuación».

La intención es reconvertir la Iglesia de Capuchinos en una sala de conciertos que pueda albergar actuaciones musicales y otro tipo de eventos culturales, como por ejemplo, exposiciones. En este sentido, la intención es dotar de un espacio de dinamización en la margen izquierda de la ciudad. El espacio de la iglesia incluiría un escenario al fondo y convertiría las capillas en baños, camerinos y una pequeña sala de exposiciones.

Sigue sin vaciarse

Antes de empezar la reconversión del espacio, hace falta vaciarlo porque desde hace años se emplea como almacén municipal en el que se recogen los objetos de asociaciones como Manos Unidas o antiguos elementos propiedad de la Parroquia.

Aunque hace dos meses se dio la orden de vaciar la antigua iglesia, la realidad es que todavía no se ha retirado ningún elemento. La falta de movimiento ha provocado el malestar de la concejalía, que no puede desarrollar el saneamiento y sellado principal de los muros exteriores, que sufren humedades y cuya obra cuesta 24.000 euros.

Entre lo que allí se guarda se encuentran restos del altar barroco, viejas peanas de Semana Santa y elementos de cuando se procesionaba con la Virgen del Pilar, un coche fúnebre de la parroquia y numerosas cajas y objetos del rastrillo de Manos Unidas.

Obras pendientes de empezar

La iglesia se encuentra muy deteriorada por el paso del tiempo. Durante el verano de 2023 fue necesaria una primera actuación de urgencia, con un coste de 15.000 euros, tras el desprendimiento de parte del techo sobre las bóvedas. Fue tras este incidente y gracias a los trabajos de limpieza y arreglo del interior en los meses posteriores cuando se localizaron 12 cuadros en ventanas ciegas y cinco conjuntos pictóricos en el techo de hace 300 años que llevaban décadas cubiertos con pintura blanca.

Este hallazgo es el que motivó el interés del Ayuntamiento, concretamente de Andreu como responsable de Patrimonio, en acondicionar la iglesia y convertirla en un nuevo equipamiento social para una zona.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La avispa asiática continúa extendiéndose y ya se han capturado 150 en Alcañiz

La labor de intensificación empezó en mayo de 2025 con la retirada de un primer nido primario en Alcañiz y el trabajo se ha ido desplazando a otras partes cercanas...

Comentar

La avispa asiática continúa extendiéndose y ya se han capturado 150 en Alcañiz

Camping Taïga Lake Caspe, Panificadora Llombart y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado reciben los premios ASADICC

FOTOGALERÍA. La entidad celebra el 25 aniversario de los galardones con los que reconoce el compromiso, la sensibilidad y la implicación de personas, empresas y entidades que contribuyen a construir...

Comentar

Camping Taïga Lake Caspe, Panificadora Llombart y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado reciben los premios ASADICC

El Bajo Aragón llena sus neveras de música con el ciclo Conservatorio del Frío, que abre Valdealgorfa

FOTOGALERÍA. Un trío de acordeón, marimba y trompeta abre la veda en tres pases de esta iniciativa que se replicará con otros músicos en otras poblaciones. La próxima cita es...

Comentar

El Bajo Aragón llena sus neveras de música con el ciclo Conservatorio del Frío, que abre Valdealgorfa

Andorra actualiza las cuotas de su residencia y ordena las entradas de familiares

Los allegados tendrán más tiempo en espacios de ocio y enfermería pero se limita su entrada al comedor

Comentar

Andorra actualiza las cuotas de su residencia y ordena las entradas de familiares

La Comarca del Maestrazgo restaura la hornacina de la Virgen del Rosario de Castellote

Estos huecos abiertos en una pared para colocar la imagen de un santo son expresión de la religiosidad popular y conforman lugares de interés histórico y artístico

Comentar

La Comarca del Maestrazgo restaura la hornacina de la Virgen del Rosario de Castellote

El Ayuntamiento de Caspe destina más de 15.000 euros al desarrollo infantil con un convenio con Fundación Atención Temprana

Ambas entidades han renovado el convenio de colaboración con el que se financia el grupo de estimulación y prevención en la Escuela Infantil Municipal caspolina

Comentar

El Ayuntamiento de Caspe destina más de 15.000 euros al desarrollo infantil con un convenio con Fundación Atención Temprana
Periódico del Bajo Aragón Histórico