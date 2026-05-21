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21 MAY 2026|

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Un coche choca contra una farola en el puente de la avenida Zaragoza de Alcañiz

La vía ha sido cortada en ambos sentidos mientras se realizaban las labores de limpieza de la calzada, con agentes de Policía Local dirigiendo el tráfico en ambos sentidos

El vehículo ha chocado contra la farola en el puente./ L.C.
El vehículo ha chocado contra la farola en el puente./ L.C.

Marina Monreal21 05 2026

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Alcañiz

ActualidadSucesos

Un vehículo se ha chocado este jueves contra una de las farolas en el puente de la avenida Zaragoza de Alcañiz. El suceso ha ocurrido pasadas las 15.00 horas y por el momento se desconocen las causas del accidente.

En el lugar de los hechos ha quedado la farola muy dañada y doblada por el impacto del coche, que también ha tenido que ser retirado con una grúa. La vía ha sido cortada en ambos sentidos mientras se realizaban las labores de limpieza de la calzada, con agentes de Policía Local dirigiendo el tráfico en ambos sentidos. En torno a las 16.00 se han restablecido el tráfico habitual.

Por el momento se desconoce el estado de los ocupantes del vehículo.

Estado en el que ha quedado el lugar del siniestro./ M.M.R.
Estado en el que ha quedado el lugar del siniestro./ M.M.R.

*Información pendiente de actualización

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