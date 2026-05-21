Absuelto el jóven bajoaragonés acusado de una violación durante la Vaquilla de Teruel

El jóven del Bajo Aragón que se sentó a finales de abril en el banquillo por un presunto caso de violación durante las Fiestas de la Vaquilla de Teruel ha sido finalmente absuelto sin cargos. El juez ha desentimado el caso por no contar con pruebas suficientes para ratificar la veracidad del testimonio de la demandante, una joven de 22 años.

El acusado ya se declaró inocente y solicitó a través de su abogado ser absuelto. Durante el juicio afirmó en su declaración que no violentó la voluntad de la joven, la cual, en su opinión, se encontraba bien cuando ocurrieron los hechos.

La fiscalía pedía 12 años de prisión y en su escrito de acusación señala que sobre las 22.00 del 6 de julio de 2024, el procesado, acompañado de la joven, llegaron a bordo de su vehículo a Teruel para disfrutar de las Fiestas de la Vaquilla. Tras consumir ambos bebidas alcohólicas, sobre las 3.30 del 7 de julio de 2024 ella se sintió indispuesta y a las 3.45 envió desde su teléfono móvil un audio a una persona diciéndole que se iba al coche a descansar porque "se encontraba un poco mal".

Según la versión que sostiene la Fiscalía, la chica llegó al coche del procesado en compañía de este y durante el camino se cayó al menos una vez, siendo ayudada por el investigado. Una vez en el vehículo, el acusado extendió los asientos posteriores y la joven se acostó en un lado y el procesado, en el otro.