DGA inicia los trabajos previos para construir seis viviendas para trabajadores en Calaceite

El Gobierno de Aragón ha iniciado los trámites para la construcción de un edificio de seis viviendas de alquiler para trabajadores en Calaceite. Para ello ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra y de las instalaciones por 88.354 euros.

El proyecto prevé la construcción de un bloque residencial en la calle San Pedro número 52, sobre una parcela situada en el casco histórico de la capital cultural del Matarraña. Según la propuesta inicial, el edificio contará con seis viviendas, cuatro de ellas de dos dormitorios con una superficie de entre 61 y 73 m2 aproximadamente; y dos de un dormitorio (47 y 57 m2) además de plazas de garaje y trasteros.

La promoción ocupará una superficie aproximada de 505 metros cuadrados destinados a vivienda y se desarrollará con criterios de simplicidad constructiva, sostenibilidad económica y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Al tratarse de viviendas financiadas con fondos públicos y destinadas al alquiler, la administración priorizará soluciones que permitan contener los costes de construcción y mantenimiento.

La iniciativa se enmarca en el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, incluido en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, y pretende ampliar el parque residencial disponible en localidades de toda la comunidad donde el auge de las viviendas de uso turístico ha reducido la oferta de alquiler convencional y ha contribuido al aumento de los precios. En el Matarraña el proyecto contempla la construcción de 56 viviendas públicas para que los empleados del sector turístico puedan vivir en los municipios en los que trabajan. La distribución incluye 18 en Valderrobres, 14 en Cretas, 8 en La Fresneda, 6 en Beceite (ya en construcción), 4 en Fuentespalda y las citadas seis en Calaceite.

Uno de los principales retos del proyecto será su integración en el conjunto histórico de Calaceite, catalogado patrimonialmente. Cualquier actuación en la zona deberá obtener el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio antes de recibir la correspondiente licencia urbanística.