Reacciones al crimen en Caspe: «Es completamente necesario que Delegación de Gobierno aumente la presencia de Guardia Civil»

El altercado que esta madrugado ha dejado una víctima mortal de 27 años en Caspe tiene ya repercusión a nivel autonómico. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejando Nolasco (Vox) ha comparecido ante los medios de comunicación en el mismo lugar de los hechos, la plaza Aragón de Caspe. Allí, acompañado del concejal de su partido, Germán Sanz, ha asegurado que la localidad se enfrenta a un suceso «tristísimo» y ha condenado la muerte del joven.

Nolasco ha asegurado que la delincuencia en el municipio es «diaria» y aseguran que se sienten «hartos». El vicepresidente ha acusado al delegado de Gobierno, Fernando Beltrán, al ministro Grande-Marlaska y al presidente Sánchez de «no hacer nada quitarnos más Guardia Civil e intentar boicotear todas las propuestas que lo que quieren es reforzar la seguridad en este municipio».

Ha asegurado que desde su partido siempre estarán «del lado de la ley, de la justicia, siempre del lado de la víctima y no del lado de los agresores. Nos parece gravísimo, deseamos que este individuo sea detenido cuanto antes y ojalá no tuviéramos que estar aquí», ha concluido.

Azcón pide más Guardia Civil

También el presidente Azcón ha condenado el suceso este jueves en una intervención ante la prensa y ha asegurado que está en contacto con la alcaldesa del municipio, Ana Jarque. «Lo que me transmite es inquietud, pero sobre todo lo que me transmite es la necesidad de incrementar la seguridad en Caspe».

En este sentido, sostiene que Jarque se ha dirigido al delegado de Gobierno para pedir «que refuerce los servicios de Guardia Civil en Caspe» una cuestión que ha calificado de absolutamente necesaria. Ha añadido también que es «necesario que el delegado responda lo antes posible» a las peticiones del Ayuntamiento caspolino.

«Quiero creer que a lo largo de esta mañana el delegado del Gobierno se pondrá en contacto con la alcaldesa de Caspe, como yo he hecho, pero que sobre todo lo que va a decirle es que va a reforzar la seguridad de Caspe con más presencia de la Guardia Civil, que es lo que el sentido común dicta».

Beltrán intenta contactar con Jarque

Por su parte, el delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que la reacción inmediata ha sido el refuerzo de la Guardia Civil en Caspe y la colaboración con Policía Local para poder localizar a los presuntos homicidas.

En cuanto a las peticiones con Jarque, Beltrán defiende que no se puede comparar la época de recogida de fruta con más presencia de inmigrantes que otros periodos del año. Así, asegura que «no hay ningún problema en atender refuerzos por parte de la Guardia Civil». Ha defendido que Caspe necesita arreglar la situación laboral de la policía local, que tiene un problema histórico». Respecto a las llamadas de la alcaldesa, Beltrán sostiene que el mimso ha intentado ponerse en contacto con Jarque sin obtener respuesta y ha prometido que habrá más intentos a lo largo del día.

De la misma forma, ha pedido no trazar una correlación entre «colores de piel, religiones y delitos». «Aquí tenemos personas que son autores de crímenes y de asesinatos, de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todos los colores de piel» ha añadido.

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