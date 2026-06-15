Actualizado 15:21

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

15 JUN 2026|

Actualizado 15:21

El ITJ acelerará los proyectos que opten al Nudo Mudéjar de Andorra, pero no concreta el número de empleos estables

La directora del Instituto para la Transición Justa se reúne con los alcaldes de la zona para trasladar los avances tras el recorte del plan de Endesa. El objetivo es que la energía restante pueda ser adjudicada antes de final de este 2026

Camila Ortiz Tomaselli15 06 2026

Comentar

AndorraCentral Térmica AndorraTransición Ecológica

ActualidadInfraestructuras

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) quiere adjudicar la energía liberada por Endesa para el Nudo Mudéjar de Andorra antes de final de año. El organismo dará prioridad administrativa a los proyectos para acortar los plazos y así empezar a crear el empleo que la zona lleva años reivindicando. Ya hay empresas que en su día concurrieron al Concurso de Transición Justa y que ahora han mostrado su disposición a gestionar esos megavatios restantes. La siguiente en el listado, concretamente, es Térvalis; aunque esta solo se presentó en 2022 con un proyecto de 200 megavatios, por lo que aún seguiría habiendo capacidad para otros proyectos. Entre los interesados también se encontraban otras compañías como CIP, los impulsores del proyecto de hidrógeno verde Catalina.

La directora del ITJ, Judith Carreras, ha visitado este lunes Andorra para reunirse con los alcaldes de Andorra y el resto de los municipios incluidos en el Acuerdo de Transición Justa para trasladar los siguientes pasos a tomar en estos próximos meses. Allí, ha trasladado su “comprensión” ante el malestar generado en la zona cuando ya han pasado seis años del cierre de la Central Térmica. “La voluntad era que, si se presenta un proyecto de 1.800 megavatios, pudiera salir adelante. Pero ahora ya estamos trabajando con las empresas para que los demás proyectos energéticos sean catalogados como preferentes para que se tramiten de forma más rápida”, ha afirmado.

No obstante, ahora la mayor preocupación en el territorio no gira en torno al número de megavatios, sino a los empleos estables que finalmente se consolidarán. En ese sentido, es importante remarcar que Endesa contemplaba 500 puestos de trabajo estables directos y 6.300 indirectos, cifras que se verán finalmente reducidas como consecuencia del recorte del macroproyecto, pasando a 80 directos y 1.300 indirectos. En su visita a la Villa Minera, Carreras no ha confirmado el número de puestos de trabajo final, ni tampoco ha adelantado detalles de los posibles nuevos proyectos. “Preferimos ser más cautos. La reducción es proporcional. Veremos nuevos proyectos de acompañamiento aflorar con las nuevas adjudicaciones”.

De forma paralela, el ITJ también ha emplazado a Endesa a que busque un proyecto industrial para asegurar parte del plan de acompañamiento. Mantendrán reuniones en las próximas semanas. Ante la duda de si todos estos trámites administrativos alargarán el proceso, la directora ha incidido en que “el calendario es el que es”. “Tienen hasta agosto del 2029 para tener ejecutado el plan. Cuanto antes empiecen, más seguros estarán de llegar a tiempo”, ha concretado. El macroproyecto de la eléctrica se ha visto reducido por cuestiones medioambientales indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIGA), trámite que ahora “seguramente de orientación y claridad a los próximos promotores para ver dónde ubicar y cómo hacer sus propuestas”, adelantan del ITJ. Se contemplaban 14 parques hibridados entre sí, y finalmente solo habrá 4.

Piden prioridad y unidad administrativa

El alcalde de Andorra, Rafa Guía, ha llamado a la unidad entre administraciones: “Esto se saca adelante entre todos, Gobierno de España, Aragón e instituciones locales. Si vamos todos a una, podrá salir adelante”. Para el primer edil, “la paciencia tiene un límite” y el resultado “no ha sido el esperado”. “Debe ir el empleo antes que los megavatios. Esperábamos muchísimo más compromiso por parte de Endesa después de haber estado trabajando en la zona durante 70 años”. Guía, además, ha instado a que el proceso de adjudicación de la energía restante tenga “una tremenda prioridad”. “Hay que articular todo al máximo. Este territorio ya perdió más de 370 puestos de empleo fijos tras la Central, y a día de hoy no se ha recuperado. La cicatriz de ese cierre está aquí, en Andorra, Ariño y Estercuel”.

El edil confía en que la subasta y los nuevos planes puedan suplir los 500 empleos que prometía la eléctrica, aunque ha insistido en que “deben ser empleos fijos”. “6.000 es una cifra muy grandilocuente, aquí lo que cuenta son los empleos que se quedan estables. El Ministerio debe exigir que se cumplan los planes de acompañamiento a los adjudicatarios, porque sino nos veremos en las mismas”. Guía, además, ha agradecido que la directora del ITJ se haya desplazado hasta la Villa Minera. “Ha venido a dar la cara (…) El Gobierno de Aragón no ha planteado ninguna iniciativa industrial para suplir lo que se perdió”.

Las consecuencias de la reducción del Nudo Mudéjar y de la redistribución de la energía seguirán ocupando la agenda pública este próximo martes. Los alcaldes y agentes sociales están convocados a una reunión con el Gobierno de Aragón en la Subdelegación de Gobierno en Teruel. Endesa, por su parte, sigue sin dar declaraciones.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El PP denuncia que repartir la potencia sobrante del Nudo Mudéjar es «un grave error»

Consideran que la decisión no tiene ninguna validez jurídica y que la impugnación por parte de alguna de las empresas supondría todavía más retrasos

4

El PP denuncia que repartir la potencia sobrante del Nudo Mudéjar es «un grave error»

El Nudo Mudéjar entra en el pleno de las Cortes de Aragón: el Ejecutivo regional culpa al Ministerio de dejar a la zona sin alternativas industriales 

La diputada de IU, Marta Abengoechea, ha cuestionado en el compromiso del Ejecutivo autonómico con la comarca y ha exigido planes que modernicen la economía de la zona. Además, el...

2

El Nudo Mudéjar entra en el pleno de las Cortes de Aragón: el Ejecutivo regional culpa al Ministerio de dejar a la zona sin alternativas industriales 

Movilización en Zaragoza ante el fiasco del Nudo Mudéjar de Andorra: «Hay que dejar de hablar de megavatios y centrarnos en el empleo»

Agentes sociales y el Ayuntamiento se reúnen en las puertas de las Cortes de Aragón para exigir celeridad en el avance de la Transición Justa. Judith Carreras, directora del ITJ,...

10

Movilización en Zaragoza ante el fiasco del Nudo Mudéjar de Andorra: «Hay que dejar de hablar de megavatios y centrarnos en el empleo»

DGA inicia los trabajos previos para construir seis viviendas para trabajadores en Calaceite

El proyecto prevé la construcción de un bloque residencial en la calle San Pedro número 52 con cuatro pisos de dos dormitorios y dos de uno

1

DGA inicia los trabajos previos para construir seis viviendas para trabajadores en Calaceite

Chiprana estrena su refugio para pescadores tras una inversión de más de 147.000 euros

El coto de pesca Mar de Aragón ha aportado 120.000 euros y el Ayuntamiento ha financiado el montante restante

Comentar

Chiprana estrena su refugio para pescadores tras una inversión de más de 147.000 euros

Tamborile reúne a 3.000 personas en Mezquita de Jarque con artistas internacionales

FOTOGALERÍA. La programación arrancó el viernes con actividades educativas y sociales desarrolladas en distintos puntos y el sábado se pudo disfrutar de artistas de Francia, Perú, Chile, República Checa y...

Comentar

Tamborile reúne a 3.000 personas en Mezquita de Jarque con artistas internacionales
Periódico del Bajo Aragón Histórico