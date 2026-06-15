El ITJ acelerará los proyectos que opten al Nudo Mudéjar de Andorra, pero no concreta el número de empleos estables

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) quiere adjudicar la energía liberada por Endesa para el Nudo Mudéjar de Andorra antes de final de año. El organismo dará prioridad administrativa a los proyectos para acortar los plazos y así empezar a crear el empleo que la zona lleva años reivindicando. Ya hay empresas que en su día concurrieron al Concurso de Transición Justa y que ahora han mostrado su disposición a gestionar esos megavatios restantes. La siguiente en el listado, concretamente, es Térvalis; aunque esta solo se presentó en 2022 con un proyecto de 200 megavatios, por lo que aún seguiría habiendo capacidad para otros proyectos. Entre los interesados también se encontraban otras compañías como CIP, los impulsores del proyecto de hidrógeno verde Catalina.

La directora del ITJ, Judith Carreras, ha visitado este lunes Andorra para reunirse con los alcaldes de Andorra y el resto de los municipios incluidos en el Acuerdo de Transición Justa para trasladar los siguientes pasos a tomar en estos próximos meses. Allí, ha trasladado su “comprensión” ante el malestar generado en la zona cuando ya han pasado seis años del cierre de la Central Térmica. “La voluntad era que, si se presenta un proyecto de 1.800 megavatios, pudiera salir adelante. Pero ahora ya estamos trabajando con las empresas para que los demás proyectos energéticos sean catalogados como preferentes para que se tramiten de forma más rápida”, ha afirmado.

No obstante, ahora la mayor preocupación en el territorio no gira en torno al número de megavatios, sino a los empleos estables que finalmente se consolidarán. En ese sentido, es importante remarcar que Endesa contemplaba 500 puestos de trabajo estables directos y 6.300 indirectos, cifras que se verán finalmente reducidas como consecuencia del recorte del macroproyecto, pasando a 80 directos y 1.300 indirectos. En su visita a la Villa Minera, Carreras no ha confirmado el número de puestos de trabajo final, ni tampoco ha adelantado detalles de los posibles nuevos proyectos. “Preferimos ser más cautos. La reducción es proporcional. Veremos nuevos proyectos de acompañamiento aflorar con las nuevas adjudicaciones”.

De forma paralela, el ITJ también ha emplazado a Endesa a que busque un proyecto industrial para asegurar parte del plan de acompañamiento. Mantendrán reuniones en las próximas semanas. Ante la duda de si todos estos trámites administrativos alargarán el proceso, la directora ha incidido en que “el calendario es el que es”. “Tienen hasta agosto del 2029 para tener ejecutado el plan. Cuanto antes empiecen, más seguros estarán de llegar a tiempo”, ha concretado. El macroproyecto de la eléctrica se ha visto reducido por cuestiones medioambientales indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIGA), trámite que ahora “seguramente de orientación y claridad a los próximos promotores para ver dónde ubicar y cómo hacer sus propuestas”, adelantan del ITJ. Se contemplaban 14 parques hibridados entre sí, y finalmente solo habrá 4.

Piden prioridad y unidad administrativa

El alcalde de Andorra, Rafa Guía, ha llamado a la unidad entre administraciones: “Esto se saca adelante entre todos, Gobierno de España, Aragón e instituciones locales. Si vamos todos a una, podrá salir adelante”. Para el primer edil, “la paciencia tiene un límite” y el resultado “no ha sido el esperado”. “Debe ir el empleo antes que los megavatios. Esperábamos muchísimo más compromiso por parte de Endesa después de haber estado trabajando en la zona durante 70 años”. Guía, además, ha instado a que el proceso de adjudicación de la energía restante tenga “una tremenda prioridad”. “Hay que articular todo al máximo. Este territorio ya perdió más de 370 puestos de empleo fijos tras la Central, y a día de hoy no se ha recuperado. La cicatriz de ese cierre está aquí, en Andorra, Ariño y Estercuel”.

El edil confía en que la subasta y los nuevos planes puedan suplir los 500 empleos que prometía la eléctrica, aunque ha insistido en que “deben ser empleos fijos”. “6.000 es una cifra muy grandilocuente, aquí lo que cuenta son los empleos que se quedan estables. El Ministerio debe exigir que se cumplan los planes de acompañamiento a los adjudicatarios, porque sino nos veremos en las mismas”. Guía, además, ha agradecido que la directora del ITJ se haya desplazado hasta la Villa Minera. “Ha venido a dar la cara (…) El Gobierno de Aragón no ha planteado ninguna iniciativa industrial para suplir lo que se perdió”.

Las consecuencias de la reducción del Nudo Mudéjar y de la redistribución de la energía seguirán ocupando la agenda pública este próximo martes. Los alcaldes y agentes sociales están convocados a una reunión con el Gobierno de Aragón en la Subdelegación de Gobierno en Teruel. Endesa, por su parte, sigue sin dar declaraciones.