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15 JUN 2026|

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Música de cámara en la nevera de Belmonte para cerrar la primera parte del ciclo Conservatorio del Frío

La novedosa cita se retomará en septiembre con recitales en La Ginebrosa, La Mata de los Olmos y Aguaviva, para terminar en octubre en La Cañada de Verich

Cuarteto en la nevera de Belmonte, segunda parada del ciclo Conservatorio del Frío. / LC
Cuarteto en la nevera de Belmonte, segunda parada del ciclo Conservatorio del Frío. / LC

La COMARCABeatriz Severino15 06 2026

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Si la nevera de Belmonte de San José se convirtió en sala de cine en primavera, esta vez ha sido escenario musical. Más en concreto del recital en tres pases de un cuarteto de cuerda y viento que el sábado interpretó un repertorio muy especial para una cita que lo merecía, ya que supuso la segunda parada del novedoso ciclo Conservatorio del Frío, que empezó en Valdealgorfa el pasado día 6. El concierto tiene una duración de 20 minutos y se interpreta tres veces con un descanso entre una y otra de 10 minutos para facilitar el cambio de público.

Las personas que se animaron a descender los más de nueve metros de profundidad excavados en el suelo, se aliviaron el calor al tiempo que disfrutaron de una jornada diferente. De la música se ocuparon Juan Esteban Aguirre Gómez al violín, Gabriela Albesa León al oboe, María Domingo Guallar al fagot y Violeta Moles López al violonchelo. Los cuatro jóvenes alumnos del Conservatorio Profesional de Música Peris Lacasa de Alcañiz forman este grupo de cámara desde 2025. Han tocado en salas como la Sala Liszt de Ginebra (Suiza), en la Musikschule de Aalen (Alemania) y en el Teatro de Alcañiz, entre otras. Además, han obtenido las máximas calificaciones en el Conservatorio. A Moles y Aguirre habrá ocasión de volver a verlos en solitario en futuras fechas en neveras.

Con el recital de Belmonte, el ciclo cierra la primera parte para regresar en septiembre. Lo hará con Violeta Moles López al violonchelo el sábado 12 en La Ginebrosa. El sábado 19 la cita recalará en La Mata de los Olmos con un cuarteto de fagots, y el sábado 26 el escenario será Aguaviva con el dúo de guitarras formado por Balbanuz Zapater y Samuel Balfagón. El final lo pondrá La Cañada de Verich el 17 de octubre con el violinista Juan Esteban Aguirre Gómez.

El acceso es gratuito, pero se debe adquirir entrada a través de internet en la plataforma Vivetix. Esta iniciativa tiene su origen en el festival Micromúsicas de Valdealgorfa, y parte de la Asociación Massalgorfa en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Peris Lacasa de Alcañiz.

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