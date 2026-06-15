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15 JUN 2026|

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La familia del joven muerto en Caspe exige más seguridad y pide unidad política al Ayuntamiento

El padre de la víctima mortal de una pelea hace casi dos semanas se reune con la alcaldesa, Ana Jarque, para abordar la falta de medios en la localidad

Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Caspe. / S.F.
Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Caspe. / S.F.

Sofía Fondevilla15 06 2026

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Caspe

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El padre de la víctima mortal de una pelea en Caspe se ha reunido este lunes por la mañana con la alcaldesa caspolina, Ana Jarque, para pedir más seguridad en Caspe. La clave, ha asegurado, es la unanimidad en el Ayuntamiento: «Me dan igual los partidos, todos tienen que colaborar para conseguir más seguridad». Ha apuntado además que para él es la manera de hacer presión real «donde haga falta».

Jarque ha explicado la situación de la Policía Local de Caspe, que actualmente cuenta con 12 agentes, y a los que esperan que a finales de junio se sumen cuatro más, tras la última convocatoria de plazas. La regidora ha defendido que desde el Partido Popular se ha trabajado para reforzar la comisaría con un gasto de unos 500.000 euros, «casi el doble de lo que se venía gastando», ha recalcado. Aun así, ha añadido, «no es suficiente para el volumen de población que tenemos».

La tasa de reposición de los cuerpos de seguridad ha sido también un punto en el debate. Se encuentra en el 1,25, tal y como marca el Gobierno central, y significa que por cada cuatro agentes que salen de la plantilla se pueden convocar cinco plazas. Para Jarque, este sistema ralentiza la ampliación del cuerpo de Policía Local y «no da respuesta a las necesidades del municipio». La alcaldesa ha aseverado que, por parte de la Policía Local, se están doblando turnos y se está patrullando de tres en tres para reforzar la seguridad. «Se están dejando la piel», ha incidido.

El próximo viernes se celebrará una junta de seguridad con la Subdelegación del Gobierno para abordar la situación en el municipio. El portavoz y concejal de Vox, Germán Sanz, quien también ha asistido a la reunión, ha solicitado estar presente y poder intervenir. A su demanda, se ha respondido que se incluirá un turno de ruegos y preguntas en la sesión, en el que podrá pedir el turno de palabra.

En el encuentro de este lunes, la alcaldesa ha querido también trasladar sus condolencias a la familia de la víctima y ha subrayado que su compromiso con la mejora de la seguridad en la localidad ya venía de tiempo atrás. «Mandamos un escrito al Puesto de Caspe pidiendo más efectivos, después a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y, desgraciadamente, el tercero que mandamos ya a Delegación fue después del suceso», ha señalado.

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