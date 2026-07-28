Agricultura convoca 545.000 euros en ayudas para incorporar productores a las denominaciones de origen

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar la participación de agricultores y ganaderos en regímenes de calidad de la Comunidad Autónoma, en el marco de la PAC 2023-2027. La convocatoria cuenta con una cuantía total máxima de 545.000 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, de la Unión Europea; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y el Gobierno de Aragón.

Del total, 234.350 euros corresponden al FEADER, 158.050 euros al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 152.600 euros al Gobierno de Aragón. Estas ayudas tienen como objetivo incentivar la participación de productores primarios titulares de explotaciones agrarias en Aragón que se den de alta por primera vez en alguno de los regímenes de calidad incluidos en la convocatoria.

También podrán beneficiarse quienes solicitaron estas ayudas en los años 2022, 2023, 2024 y 2025 y cuya solicitud resultó estimada, por lo que este sería su segundo, tercer, cuarto o quinto año de participación en el régimen de calidad.

Los gastos subvencionables incluyen el coste de inscripción en el régimen de calidad, la cuota anual de participación (hasta un máximo de cinco años) y el coste de los controles de certificación, incluidos los de la analítica obligatoria fijada en los procedimientos de certificación de la entidad certificadora.

Apoyo a la calidad diferenciada

La línea se incluye en la intervención 7131 del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 “Cooperación para promover la participación en regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios”.

La convocatoria contempla figuras de calidad diferenciada como la DOP Jamón de Teruel / Paleta de Teruel, la DOP Aceite del Bajo Aragón, la DOP Melocotón de Calanda, la DOP Aceite Sierra del Moncayo, la DOP Aceite del Somontano, la DOP Cebolla Fuentes de Ebro, la IGP Ternasco de Aragón, las denominaciones de origen vitivinícolas de Cariñena, Campo de Borja, Somontano y Calatayud, las indicaciones geográficas protegidas de vino Valle del Cinca, Bajo Aragón, Ribera del Gállego-Cinco Villas, Ribera del Jiloca y Valdejalón, la IGP Trufa Negra de Teruel, la producción ecológica y la IGP Cerdo de Teruel.

Para la baremación de las solicitudes y la determinación de la cuantía de ayuda a conceder se tendrán en cuenta criterios como ser joven agricultor, ser titular de explotación agraria prioritaria, ser mujer o que la explotación esté ubicada en zonas con limitaciones naturales. El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, por lo que permanecerá abierto desde el 29 de julio hasta el 18 de agosto de 2026