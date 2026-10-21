La empresa alcañizana Oxaquim, Premio a la Internacionalización 2026

La empresa alcañizana Oxaquim ha recibido este miércoles el Premio a la Internacionalización en la XXII edición del Premio Empresa Teruel 2026. La compañía, especializada en la fabricación de ácido oxálico y oxalatos, por haber conseguido tener presencia en más de 80 países, reflejo de la proyección internacional de una actividad industrial desarrollada desde la provincia de Teruel. A día de hoy, exporta el 90% de su producción a 85 países, y mantiene 50 trabajadores en la capital bajoaragonesa.

Marc Miquel y Daniel Miquel, CEOs de la empresa, han recogido de manos del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel. «Recogemos este premio con mucho orgullo. Este año hemos invertido más de 10 millones de euros para aumentar un 40% nuestra capacidad productiva y estamos inmersos en otra ampliación de más de 20 millones para intentar triplicar nuestra capacidad para 2028 y ser el primer productor a nivel europeo», han enumerado.

Los Premios Empresa están impulados de forma conjunta por el Gobierno de Aragón, CEOE Teruel, CEPYME Teruel, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel para poner en valor la gestión, relevancia y el buen hacer de las empresas de la provincia. En ellos, también se ha a TERSOL con el Premio Empresa 2026.

La compañía, ubicada en el polígono La Paz de Teruel, está especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica. Ofrece un servicio integral que abarca el diseño, la tramitación, la puesta en marcha y el mantenimiento de las instalaciones, tanto para hogares como para empresas. Su actividad se completa con instalaciones eléctricas, fontanería y climatización, aportando soluciones orientadas al aprovechamiento de las energías renovables y a la mejora de la eficiencia energética.

La encargada de entregar el galardón ha sido Eva Valle, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, quien ha destacado la importancia de unos reconocimientos «que demuestran que desde la provincia se puede competir en cualquier mercado y abrirse al mundo». Asimismo, la consejera ha destacado que la necesidad de tener una economía «más competitiva. Las empresas aragonesas tienen ese reto y desde el Gobierno estamos trabajando para construir un entorno en el que merezca la pena invertir, emprender y crear empleo», ha puntualizado.

Foto de familia de los galardonados en los Premios Empresa y de los dirigentes patronales. Javier Escriche-HERALDO

Además del Premio Empresa, en la ceremonia se ha galardonado a las empresas del territorio en las categorías de Internacionalización, Innovación, Trayectoria Empresarial y Premio Semilla Caja Rural de Teruel. Esta edición ha incluido también un Premio Especial del Jurado por su contribución a la Dinamización Empresarial y Territorial.

El Premio a la Innovación ha sido para Naturuel Corporación Agroalimentaria. Su proyecto agroalimentario integra las actividades de Pormascop, Cartesa y Airesano/Valsano, desde la alimentación y la producción ganadera hasta la transformación y elaboración de productos cárnicos. Este modelo permite gestionar la trazabilidad a lo largo de la cadena productiva y valorizar las materias primas en el territorio, con una apuesta por la calidad diferenciada y la gestión integral del proceso.

Joyería Polo se ha llevado el galardón a la Trayectoria Empresarial. Con más de un siglo de historia y ubicada en el centro de Teruel, la joyería mantiene una estrecha vinculación con el patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Sus colecciones incorporan símbolos como la Estrella Mudéjar combinando el trabajo de taller con un servicio de joyería y regalos adaptado a las necesidades de sus clientes.

El Premio Semilla Caja Rural de Teruel ha recaído en TuberTrack, una herramienta digital creada por truficultores para facilitar la gestión de las explotaciones truferas. Su cuaderno de campo reúne información sobre parcelas, labores, cosechas, recursos e ingresos y gastos. La aplicación permite registrar las actividades desde el móvil, geolocalizar los hallazgos de trufa y consultar el historial de cada campaña, con el objetivo de ayudar a los productores a organizar su trabajo y tomar decisiones a partir de los datos de su explotación.

Por su parte, Dinópolis ha recibido el Premio Empresa Teruel Especial del Jurado por su contribución a la Dinamización Empresarial y Territorial. Su propuesta combina divulgación científica, educación y ocio en torno al patrimonio paleontológico turolense. A través de su sede principal en Teruel y sus centros repartidos por la provincia, Territorio Dinópolis conecta este patrimonio con la actividad turística y el desarrollo del territorio.

La patronal ha aprovechado la ocasión para reclamar al gobierno que saldrá de las elecciones del 29-N la aplicación de las ayudas al funcionamiento de empresas al máximo permitido por el Unión Europea (UE), lo que supondría un ahorro del 20 % de los costes laborales en Teruel, Soria y Cuenca.

Los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Cámara de Comercio, Jesús Blasco y Antonio Santa Isabel, respectivamente, han reclamado en sus discursos la ampliación de las bonificación de los costes laborales del 1 % actual al 20 %, el tope establecido por la UE.

Blasco ha agregado que conseguir la bonificación del 20 % es una medida "estratégica" que comportaría una "ventaja competitiva" decisiva para las empresas turolenses y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. A esta demanda se ha sumado la ampliación de la oferta de viviendas y una solución a las necesidades "de mano de obra" que tienen las industrias de la provincia, dos medidas que resolverían "las mayores dificultades de las empresas turolenses para crear y mantener el empleo". Santa Isabel ha coincidido en reivindicar la ampliación de las ayudas al funcionamiento y ha demandado también el avance de las grandes infraestructuras pendientes –las autovías A-68 y A-40 y el eje Cantábrico-Mediterráneo– así como el desbloqueo del Nudo Mudéjar de Andorra

La XXII edición del Premio Empresa Teruel ha contado también con la participación de Manuel Pizarro, quien 21 años después de participar en la primera convocatoria de los premios, ofreció una ponencia en torno al mundo empresarial. Durante el acto, el presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco, le ha impuesto la insignia de oro de la organización, en reconocimiento a la vinculación con el ámbito empresarial turolense.

La consejera de Economía ha sido la encargada de clausurar la ceremonia.