Aragón Existe recula y anuncia que no se presentará en las provincias de Zaragoza y Huesca el 29-N

La coalición Existe ha terminado por no salir adelante. Aragón Existe ha tomado la decisión de no presentar candidaturas a las elecciones generales de noviembre de 2026 en las provincias de Zaragoza y Huesca. La formación ha informado en un breve comunicado en sus redes rociales que ha considerado que «es prioritario consolidar su proyecto por todas las comarcas de Aragón y centrarse en las elecciones municipales, donde los problemas de despoblación y desigualdades del mundo rural son más patentes».

"Nuestro objetivo es sacar el mejor resultado posible en las municipales de mayo y en el máximo número de municipios, especialmente tras la incorporación a nuestra formación de personas y concejales que echan en falta un proyecto aragonés que luche por Aragón y por la dignidad del mundo rural", ha señalado el coordinador de Aragón Existe, Valero Aguayos.

Una coalición fallida

La decisión llega apenas unos días después de que los coordinadores de Teruel Existe y Aragón Existe anunciaran la intención de concurrir en toda la comunidad autónoma bajo la marca Existe. Durante la presentación ambos invitaron a unirse a otras formaciones aragonesistas. Entre ellas estaban CHA, asociaciones locales o las personas que quedaran húerfanas tras la fusión del PAR con el PP.

Aragón-Teruel Existe aseguraba entonces que aspiraba a un acuerdo que sirva para unir «a todos los partidos que sean capaces de anteponer Aragón a la ideología». Finalmente, la integración de Chunta en el Frente Amplio ha acabado por terminar con la ilusión aragonesista.

Valero Aguayos explicó también explicó entonces que si la coalición no salía adelante, «en las anteriores elecciones Aragón Existe concurrió con Teruel Existe en una coalición meramente aragonesa, con el nombre de Coalición Existe. Esa vía también es viable».