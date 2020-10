Alcañiz, ciudad de encuentro también en un año con MotoGP a puerta cerrada

Entre muchas risas y muchas cosas que contarse, transcurría la mañana de domingo alrededor de una mesas llena de embutido, cañas y vinos. La hora del vermú no es para saltársela y menos si es en buena compañía. Felices de haberse vuelto a encontrar estaban José Pascual Boix, Jennyfer Arenillas, Valentín García y Eva Moreno. Los dos primeros habían llegado desde la provincia de Castellón, y los otros dos, de la de Guadalajara para pasar el fin de semana en Alcañiz, como llevan haciendo desde hace 10 y 8 años respectivamente.

Este año ha habido que modificar planes como es lógico pero eso no echó para atrás a estos cuatro amigos que querían volver a verse. «Estamos alojados en Meseguer y estamos comiendo de maravilla porque también tenemos amistas con una familia de aquí; ahora aquí en Rokelín había que hacer la visita al amigo Rubén -el gerente- y no queríamos perder este fin de semana de venir porque nos encontramos muy a gusto cada vez que estamos en Alcañiz», decían los castellonenses que el próximo fin de semana repiten. Esta vez no han podido acceder al circuito pero han disfrutado del patrimonio. «Sólo venimos a este Gran Premio, al de Alcañiz. Para nosotros es el mejor porque hay un ambiente muy bueno y, aunque hay siempre mucha gente, no es la masificación de otros sitios como Barcelona o Cheste», apoyaron los manchegos que en este caso optaron por la autocaravana para llegar a Alcañiz.

Apoyo a la hostelería que aguarda a las nuevas restricciones

«Se agradece que haya gente que siga viniendo, nosotros lo ponemos en televisión y la gente aficionada ya sabe que tiene aquí su espacio para disfrutar de las motos», dijo el gerente del Rokelín, Rubén Boltaña. «Se echa de menos todo este año y lo vemos en la tele pero parece mentira que estén aquí al lado… Se echa de menos el movimiento, el ruido, el ambiente, el evento que hacemos siempre previo con Rins… Todo, no es una cosa concreta, pero este año es lo que hay», añadió.

Juanma Crespo, en el rincón del Hotel Guadalope presidido por todos los carteles de MotoGP disputados en Alcañiz. / B. Severino

Durante todo el fin de semana en el que ha habido controles y poca afluencia en la ciudad, se han dejado ver varios grupos de moteros por las calles, imágenes anecdóticas en comparación con otros GP pero que reflejan el efecto de uno de los ejes del turismo en la zona. «Desde que está Moto GP en Alcañiz se nota mucho el impulso al turismo de motor y a eso se suman las Rutas Moteras que han ayudado a ello», valoró uno de los responsables del Hotel Cafetería Guadalope, Juanma Crespo. Ha alojado en el hotel a personal de prensa acreditado para cubrir en GP pero para el próximo está a medio gas, lo mismo que este mismo fin de semana del GP Aragón en el que «no se ha trabajado nada, menos incluso que un fin de semana normal», añadió.

La próxima semana se conocerán qué medidas aplica el Gobierno de Aragón respecto al covid-19 pero no se presentan nada halagüeñas para el sector de la hostelería.