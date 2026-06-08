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08 JUN 2026|

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Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo renuevan los folletos de The Silent Route para seguir impulsando el turismo en el territorio

Las dos comarcas quieren poner en valor otros itinerarios cercanos que contribuyan a distribuir los flujos turísticos y generar nuevas oportunidades para las pequeñas localidades

El saludo motero es un imperdible de The Silent Route / Comarca Maestrazgo
El saludo motero es un imperdible de The Silent Route / Comarca Maestrazgo

La COMARCA08 06 2026

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ActualidadTurismo

Las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo han renovado la colección de folletos promocionales de The Silent Route, uno de los productos turísticos más reconocidos de la provincia de Teruel y un referente para quienes buscan disfrutar de la carretera, el paisaje y la autenticidad del medio rural.

La nueva edición está formada por tres publicaciones complementarias. La primera es un folleto general de The Silent Route, dirigido a todo tipo de visitantes, que presenta los principales atractivos de esta carretera panorámica que une ambas comarcas. La segunda publicación está especialmente pensada para el público motorista, uno de los perfiles que más ha contribuido a la proyección nacional e internacional de la ruta gracias a la singularidad de su trazado, la escasa densidad de tráfico y la espectacularidad de los paisajes que atraviesa.

La principal novedad es la incorporación de un tercer folleto dedicado a las rutas radiales, cuatro itinerarios que parten y regresan a The Silent Route y que permiten descubrir nuevos rincones de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo. Estas propuestas nacen pensando tanto en quienes ya conocen la ruta y desean seguir explorando el territorio como en aquellos viajeros para los que los 63 kilómetros de recorrido principal saben a poco.

El éxito alcanzado por The Silent Route durante los últimos años ha demostrado que su capacidad de atracción va mucho más allá de la propia carretera. Cada vez son más los visitantes que prolongan su estancia para conocer los pueblos, espacios naturales, recursos culturales y propuestas gastronómicas del entorno. Por ello, las dos comarcas han querido dar un paso más y poner en valor otros itinerarios cercanos que contribuyan a distribuir los flujos turísticos, generar nuevas oportunidades para las pequeñas localidades y reforzar el impacto positivo de la ruta sobre el conjunto del territorio.

Las nuevas rutas radiales permiten adentrarse en espacios tan diversos como el Parque Cultural y Geoparque Mundial UNESCO del Maestrazgo, los paisajes del río Martín, que también conforman un Parque Cultural, además de ser Itinerario Cultural Europeo, la Bailía de Aliaga o algunos de los pueblos más bellos y mejor conservados de Aragón. Se trata de recorridos que mantienen la esencia que ha convertido a The Silent Route en un destino de referencia: carreteras tranquilas, paisajes espectaculares, patrimonio singular y experiencias auténticas alejadas de las masificaciones.

Los tres folletos mantienen una imagen gráfica homogénea y reconocible, acorde con la identidad visual de The Silent Route, pero adaptan sus contenidos a las necesidades e intereses de cada tipo de visitante. De este modo, ofrecen información práctica y sugerencias para disfrutar de una experiencia más completa y personalizada. Todo ello con una fotografía muy cuidada. Así durante los meses previos se realizaron varios reportajes fotográficos para renovar los fondos gráficos de la ruta.

Desde las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo se recuerda que The Silent Route nació como una propuesta de slowdriving, una forma de viajar en la que el trayecto es tan importante como el destino. El objetivo no es recorrer kilómetros con rapidez, sino detenerse en los miradores, pasear por los pueblos, descubrir la historia y la cultura local, degustar la gastronomía del territorio y disfrutar de la tranquilidad de unos paisajes únicos. Porque en The Silent Route, en cuanto paran los motores, el verdadero lujo sigue siendo el silencio.

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