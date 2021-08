La asociación de Segundos Residentes de Beceite insiste en exigir acceso gratuito al Parrizal y La Pesquera

Nueva movilización por parte de la asociación vecinal Segundos Residentes de Beceite. En torno a un centenar de personas participaron en la manifestación que tuvo lugar el sábado por la tarde con el objetivo de exigir al ayuntamiento poder acceder con sus vehículos de forma gratuita al paraje natural de El Parrizal y a la zona de baño de La Pesquera. Por ello bajo el lema «queremos unión y no división» demandaron poder hacer uso de los accesos y zonas de aparcamiento de ambas zonas naturales al igual que los vecinos empadronados en Beceite.

La protesta se desarrolló en el centro de la población. Partió de la plaza, donde se explicaron los motivos por los que decidieron constituir la asociación vecinal, así como las reivindicaciones planteadas en estos últimos meses frente al consistorio. Desde allí dio tres vueltas por el centro del casco urbano. Todo ello acompañado de un dispositivo de la Guardia Civil que fue el encargado de regular el tráfico cuando los manifestantes pasaron por el entorno de la calle San Roque. «Soy de aquí, he ido aquí a la escuela y tengo aquí mi casa pero no puedo empadronarme aquí porque tengo mi trabajo fuera. La realidad es que hay años enteros que no voy ni al Parrizal ni a la Pesquera, pero es el detalle de sentirme tratado como un visitante más», manifestó uno de los participantes.

La marcha transcurrió por el centro de la población. La Guardia Civil estableció un dispositivo para dirigir el tráfico. J.L.

Se trata, cabe recordar, de la tercera movilización que llevan a cabo los integrantes de la asociación de Segundos Residentes de Beceite. «Somos parte del pueblo, hemos restaurado casas, traemos a mucha gente a que conozca las maravillas que tenemos aquí» manifestó por su parte otro de los participantes. Muchos de los asistentes portaron pancartas en las que además del ya citado tema, podían leerse otros mensajes como «mismos impuestos, mismos derechos» y «Beceite somos todos». La controversia, cabe recordar, tiene su origen después de que el consistorio decidiese en 2020 que solo los vecinos empadronados podrían acceder de forma gratuita, con sus vehículos, a ambos parajes naturales. De igual modo, los manifestantes dieron a conocer que plantearán su reivindicación al Justicia de Aragón.

El municipio dispone de dos controles de acceso, uno en camino de El Parrizal, donde los conductores que quieren acceder con sus vehículos al paraje natural deben de abonar 10 euros para estacionar en la cabecera del río Matarraña. En el caso del parquing de la piscina natural de l’assut, situada en las inmediaciones del casco urbano, el importe para estacionar el vehículo es de 5 euros. Por su parte en el caso de la zona de baño del río Ulldemó, denominada La Pesquera, el consistorio recordó que los propietarios de viviendas que no están empadronados en Beceite ya disponen de una bonificación de 4 euros.

El Ayuntamiento de Beceite confirmó que se mantendrá firme en la decisión ya tomada. El primer edil subrayó que en el último pleno municipal, se tomó la decisión de que, además de los vecinos empadronados en el municipio, todos los nacidos en Beceite y sus parejas puedan acceder a los parajes naturales de manera gratuita. Sin embargo, confirmaron, se mantendrá el cobro para el resto de propietarios no empadronados que deseen acceder con sus vehículos a los parajes naturales. «Han sido los vecinos de Beceite los que nos han otorgado su confianza y como ayuntamiento soberano decidimos tomar en su día esta decisión después de reflexionarlo detalladamente y pensando sobre todo en nuestros vecinos», explicó Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite.