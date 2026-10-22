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22 OCT 2026|

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Los multiservicios rurales podrán ofrecer zonas para comer y beber sin una licencia de hostelería

La Cámara de Comercio de Teruel aclara los requisitos legales para que los clientes puedan consumir los productos adquiridos en el propio comercio, una posibilidad impulsada a raíz de la experiencia de Ráfales

La zona interior habilitada en el multiservicio de Ráfales / Cedida
La zona interior habilitada en el multiservicio de Ráfales / Cedida

Jesús Burgos22 10 2026

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ActualidadEconomía

Los multiservicios rurales podrán habilitar zonas de degustación para que sus clientes consuman en el propio establecimiento los productos que hayan comprado, sin que ello implique convertirse en un negocio de hostelería. La Cámara de Comercio de Teruel ha elaborado un documento informativo que recoge las condiciones legales para implantar este servicio, una posibilidad que ha surgido a raíz de la experiencia de Ráfales, donde se instalaron mesas y sillas dentro del local municipal.

El objetivo es facilitar que los establecimientos puedan ampliar sus servicios y mejorar su rentabilidad, especialmente en aquellos municipios donde ya existe un bar u otro negocio privado de hostelería. En estos casos, los multiservicios deben evitar hacer competencia a la iniciativa privada, uno de los requisitos que condicionan su funcionamiento.

Rodrigo Villarroya, director de Comercio y Desarrollo Territorial de la Cámara de Comercio de Teruel, explica que la entidad no ha creado una nueva regulación, sino que ha trasladado a un documento las posibilidades que ya contempla la normativa estatal para los comercios minoristas. La decisión de implantar estas zonas corresponderá en todo caso a cada ayuntamiento, como propietario de las instalaciones y responsable de establecer las condiciones de funcionamiento.

Consumir en el local sin ofrecer servicio de hostelería

La principal condición para habilitar una zona de degustación es que el establecimiento mantenga su actividad comercial. Para ello, debe respetar los requisitos establecidos en la normativa y delimitar un espacio específico para consumir los productos adquiridos.

Entre las limitaciones figura que no se puede ofrecer servicio de mesa, tomar nota de los pedidos ni disponer de un menú o una carta como los de un establecimiento hostelero. Los clientes deben comprar previamente los productos en el comercio y consumirlos por su cuenta en la zona habilitada.

La propuesta permite, por ejemplo, comprar una pizza congelada y calentarla en el establecimiento, adquirir los ingredientes para preparar un bocadillo o comprar una cápsula de café y utilizar una cafetera. También se pueden consumir bebidas adquiridas en el propio multiservicio.

El servicio puede utilizarse durante el horario comercial habitual, sin necesidad de establecer una franja horaria independiente. No obstante, el ayuntamiento deberá valorar si la iniciativa encaja en las condiciones de explotación del local y si puede perjudicar al negocio de hostelería que ya exista en el municipio.

Los requisitos sanitarios dependen de los productos

Las obligaciones sanitarias y la posible inversión necesaria variarán en función de los alimentos que se ofrezcan y de su manipulación. Si el responsable del multiservicio prepara bocadillos o manipula otros productos, deberá contar con la formación correspondiente y disponer de una zona de elaboración que cumpla las condiciones higiénico-sanitarias exigidas.

También tendrá que respetar las normas de conservación, refrigeración, calentamiento y mantenimiento de los alimentos. Estas obligaciones serán las mismas que se aplican a cualquier establecimiento que manipule productos de esas características. Por el contrario, si el cliente compra el pan y el embutido y prepara su propio bocadillo en la mesa, o adquiere una bebida envasada y la consume en el local, no se produce esa manipulación por parte del establecimiento.

En cuanto a los trámites, no será necesario solicitar una nueva licencia de actividad de hostelería, puesto que el negocio seguirá funcionando como comercio. Sí deberá cumplir las obligaciones sanitarias que correspondan a los productos y a las operaciones que realice.

Asesoramiento y ayudas para adaptar los establecimientos

La Cámara de Comercio de Teruel ofrece asesoramiento durante todo el año tanto a los ayuntamientos como a las personas encargadas de gestionar los multiservicios. El documento elaborado pretende facilitar que los responsables conozcan las condiciones que deben cumplir antes de poner en marcha una zona de degustación.

Villarroya recuerda que existen líneas de ayudas del Gobierno de Aragón, tanto vinculadas a despoblación como al comercio, y de la Diputación Provincial de Teruel que pueden cubrir inversiones como la instalación de mesas y sillas o la adecuación de espacios.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas para ampliar los servicios de los multiservicios rurales y mejorar su viabilidad económica. Entre ellas figuran la retirada de efectivo mediante el sistema de cashback de Ibercaja, la recogida de paquetes, la instalación de taquillas inteligentes y los acuerdos con empresas que permiten a los establecimientos ofrecer servicios adicionales y obtener comisiones.

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Comentarios

  1. Ya no nos extraña nada, si en algunas piscinas del bajo Aragón se ofrecia y según nos consta se ofrecen sin la licencia de establecimiento correspondiente. Como le trasmitimos el otro día a los concejales de nuestra localidad…que para que pagar impuestos si no te estamos todos en la misma liga ni en igualdad de condiciones. Esperemos que no tengan estos concejales que lamentar ninguna intoxicación y que Oficina de Atención al Ciudadano haga sus funciones con las pruebas que hemos aportado.

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