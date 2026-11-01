El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este domingo en su visita a Expo Caspe, una inversión de 650.000 euros para el proyecto de ampliación del centro de salud de la localidad. Azcón ha explicado que ha previsto una partida para esta actuación en los presupuestos autonómicos para 2027, que presentará la semana que viene. Una parte se destinará a la redacción del proyecto, 150.000 euros, y los 500.000 restantes al inicio de las obras, que están valoradas en 3,5 millones de euros. Tras esta primera inversión, el presidente ha apuntado que se continuará financiando en el 2028.

En estos presupuestos que todavía están por aprobar, también se ha comprometido a incluir otra partida de 200.000 euros para convertir el centro de día de Adislaf, en una residencia con servicio 24 horas. "De este modo vamos a dar respuesta a una necesidad real y muy importante para las personas con discapacidad y sus familias", ha destacado Azcón.

Con respecto a la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, el presidente ha adelantado que "dentro de pocas semanas" tomará posesión como diputada autonómica en las Cortes. Jarque entrará en el parlamento aragonés tras la salida de Susana Cobos, tercera en la lista al Congreso de los Diputados por Zaragoza, para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Dotación para el futuro helipuerto comarcal

El helipuerto comarcal, que ya cuenta desde 2025 con el visto bueno del pleno de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, dispondría también de partida económica en las siguientes cuentas autonómicas. El presidente de Aragón ha señalado que se destinarán 105.000 euros para este fin.

En cuanto a seguridad, Azcón ha reclamado que el puesto de la Guardia Civil en la localidad, en la actualidad con la categoría de 'ordinario', adquiera el estatus de 'principal'. Asimismo, ha urgido al Ministerio del Interior a reforzar la plantilla para que el municipio cuente con más agentes. "El aumento de la población de Caspe en los últimos años es una oportunidad para impulsar la ciudad, pero a su vez requiere un refuerzo de la seguridad ciudadana. Se trata de una reivindicación justa de Caspe, una reivindicación que la alcaldesa, Ana Jarque, está llevando allí donde la quieren oír", ha aseverado.

Por último, Azcón ha mencionado las mejoras en carreteras con las obras de la A-221 a la A-1411, ambas incluidas en el plan extraordinario y que ya están plenamente ejecutadas. Ha señalado también la intervención en la A-230, la carretera que une Caspe con Bujaraloz y "cuya ejecución ya está muy avanzada".