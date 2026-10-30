El portavoz nacional de Seguridad de Vox denuncia en Caspe «un aumento» de la inseguridad y la delincuencia por el «descontrol migratorio»

El portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha visitado este viernes Caspe en un acto de precampaña en el que ha situado la inseguridad y la inmigración entre los principales ejes de su discurso. Acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Norlasco, y el concejal de la formación en el municipio, Germán Sanz, el dirigente ha denunciado lo que considera un deterioro de la convivencia y ha defendido un endurecimiento de las políticas migratorias.

Vázquez ha puesto a Caspe como ejemplo de las consecuencias que, a su juicio, tiene el descontrol de las fronteras. “El descontrol de fronteras nos ha traído una cantidad ingente de personas que no han venido a vivir con nosotros, sino que han venido a vivir de nosotros. Y en no pocas ocasiones han venido a vivir contra nosotros”, ha afirmado durante su comparecencia ante los medios en la plaza Aragón.

El portavoz también ha recordado el asesinato del joven valenciano ocurrido en Caspe el pasado mes de junio. Según ha explicado, hace aproximadamente mes y medio se reunió con el padre de la víctima y ha utilizado el caso para reclamar la expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos, independientemente de que se encuentren en situación administrativa regular o irregular. “Esos días en la prensa se discutió si el magrebí con antecedentes estaba aquí de manera legal o ilegal. A Vox no le importa nada. A ese magrebí hay que echarlo a patadas, esté de manera legal o de manera ilegal”, se ha atrevido a aventurar.

Deportaciones y reemigración como propuestas

Entre las medidas que plantea Vox, Vázquez ha enumerado tres líneas de actuación. La primera pasa por la “deportación urgente e inmediata” de todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. En este sentido, ha defendido incluso revertir los procesos de regularización o nacionalización de quienes se encuentren en esa situación.

Carpa informativa de VOX colocada en la Plaza Aragón de Caspe / Jesús Burgos

Como segundo punto, ha reclamado la repatriación de todas las personas en situación irregular, al considerar que España está “absolutamente desbordada”. Por último, ha propuesto abrir un proceso de “reemigración” que permita estudiar la situación de las personas extranjeras residentes en el país y las ayudas públicas que reciben. El dirigente ha defendido estas propuestas apelando a la necesidad de preservar el modelo social y cultural español. “No necesitamos otro mundo. Necesitamos nuestro mundo. Queremos nuestro mundo de vuelta”, ha concluido.

Sin datos específicos de criminalidad para Caspe

Preguntado por los datos que maneja Vox para sostener su denuncia sobre el aumento de la inseguridad en Caspe y la evolución de la delincuencia, Vázquez ha reconocido que el municipio no aparece en el balance estadístico de criminalidad debido a su número de habitantes.

“Los datos que tiene usted es pasearse por el pueblo y preguntarle a la gente. Es tan sencillo como eso”, ha respondido. El portavoz ha defendido que la percepción de los vecinos permite constatar una transformación del municipio y ha recurrido a las cifras del conjunto de Aragón para respaldar su argumentación. En concreto, ha asegurado que las agresiones sexuales a mujeres "se han triplicado" desde el año anterior a la llegada del actual Gobierno central y que los homicidios en grado de tentativa se han "duplicado". No obstante, no ha concretado el periodo estadístico ni ha aportado durante su intervención la fuente de esos datos.

“Alguien me quiere hacer creer a mí que sucediendo esto en todo Aragón, aquí en

Caspe va cada vez mejor la situación”», ha señalado. También ha insistido en que el asesinato ocurrido en el municipio hace unos meses es un ejemplo de la situación que denuncia.

La visita de Vázquez se ha completado con un recorrido por la mesa informativa instalada por VOX en Caspe, donde ha estado acompañado por el concejal Germán Sanz. El objetivo del encuentro, según la convocatoria de la formación, era recoger las preocupaciones de los vecinos sobre seguridad, convivencia y servicios en el medio rural. Durante su intervención, el portavoz ha defendido que la situación actual todavía puede revertirse y ha apelado a recuperar el modelo de sociedad que, en su opinión, heredaron las generaciones actuales de sus abuelos.