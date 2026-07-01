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01 JUL 2026|

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Cambio total en la ampliación del centro de salud de Caspe: Crecerá por la parte trasera y doblará su tamaño actual

El Ayuntamiento comprará el solar trasero, que actualmente es un aparcamiento, para construir un nuevo módulo. La obra mejorará también la accesibilidad a las instalaciones

Parte trasera del centro de salud en la que se ubicaría el nuevo módulo./ S.F.
Parte trasera del centro de salud en la que se ubicaría el nuevo módulo./ S.F.

Sofía Fondevilla01 07 2026

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Caspe

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El Ayuntamiento de Caspe ha dado un giro al proyecto de ampliación del centro de salud. La actuación ya no se prevé ejecutar mediante la construcción de una tercera planta, como estaba previsto, sino por medio de un nuevo módulo en la parte trasera que contaría con varios pisos. La nueva infraestructura duplicaría el tamaño de las instalaciones dotadas ahora con más de 700 metros cuadrados y que pasarían a sumar más de 1.800 m2. Esta propuesta llega tras las últimas negociaciones del Consistorio con los propietarios del solar privado, que actualmente es un aparcamiento.

El equipo de gobierno presentó en el último pleno municipal una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar este terreno, que actualmente es un aparcamiento, de utilidad pública y condenar la calle Santolea. La vía pasará a ser de uso exclusivo del centro de salud para destinarla al acceso de las ambulancias que, con el nuevo proyecto, contarían con una zona interior para su estacionamiento.

Los populares defendieron los beneficios que comporta el cambio en la ampliación, que permitiría que el centro de salud siga atendiendo mientras se realizan las obras y que se mejore la accesibilidad al mismo. Desde la oposición, todos los grupos coincidieron en que esta propuesta resulta mejor que la idea inicial, siendo aprobada la modificación por unanimidad. La decisión ha sido notificada este miércoles al Gobierno de Aragón.

La inversión necesaria está por determinar

El concejal de Urbanismo y Obras, José Miguel Albiac, señaló que el nuevo planteamiento para la ampliación ha llegado debido a un cambio en la postura de la familia, que no quería vender hasta ahora. Se desconoce el importe de compra que asumirá el Ayuntamiento y si variará el presupuesto que destinaría el Gobierno de Aragón al proyecto que estaba fijado en unos 3,5 millones de euros. Tampoco se ha adelantado cómo se distribuiría el nuevo espacio.

El portavoz de Vox, Germán Sanz, alabó la modificación y señaló la implicación de su partido: "Tenemos nuestra parte de mérito porque indicamos a Alejando Nolasco (líder de la agrupación en Aragón)" que la ejecución de este proyecto fuera una "exigencia en el pacto con el PP en el Gobierno de Aragón".

Por su parte, el portavoz de Somos Caspe, Cristian Poblador, también apuntó haber influido en el proyecto a través del acuerdo del presupuesto municipal para 2026 con los populares. "Este punto entraba en el acuerdo y lo apoyaremos, pero nos preocupa que la adquisición de terrenos porque ya lleva encima de la mesa varios meses", puntualizó.

El Ayuntamiento garantiza plazas de aparcamiento

Entre las inquietudes trasladadas estaban también las de Chunta Aragonesista que preguntó por la posible falta de aparcamiento: "Si quitamos el aparcamiento que hay ahora, ¿dónde se va a aparcar?". Asimismo, el portavoz Rafa Guardia destacó la importancia del proyecto recordando que se trata de una "demanda de los ciudadanos de hace años que ya nos han presentado dos consejeros de DGA", Sira Repollés y José Luis Bancalero. "Esperamos que esta sea la buena", añadió.

En cuanto al Partido Socialista, su portavoz Abraham Martínez solicitó más información sobre la actuación. "Nos gustaría ver el anteproyecto porque es un proyecto ciudad y queremos saber cómo avanza y cuál será la planificación", explicó. Sobre los propietarios del terreno, comunicó que su grupo había podido hablar con ellos y constatar que "están a favor y al corriente".

Ante la cuestión del aparcamiento, el equipo de gobierno respondió que el propio proyecto ya incluye la habilitación de plazas de estacionamiento. El consejero de Urbanismo y Obras también recalcó la buena predisposición de la familia propietaria del solar, pero incidió en que la negociación se había dilatado al no tratarse de un dueño "único", sino de varios.

Un proyecto que colea desde 2023

El Gobierno de Aragón recogió la petición de Caspe de ampliar su centro de salud en 2023 y desde entonces ha estado pendiente. El actual departamento de Sanidad ha confirmado a LA COMARCA que una vez se reciba la cesión del terreno, se avanzará en la tramitación del anteproyecto. Pese a que ya se había fijado un horizonte temporal para las obras, que se esperaba que finalizaran en 2027, este nuevo camino obliga a plantear un nuevo calendario, que todavía no se puede concretar. Antes será necesario cerrar la compra del solar.

La ampliación responde al crecimiento continuado de la población, especialmente en la capital comarcal. El centro de salud tiene adscrita una población aproximada de 11.300 habitantes de Caspe y Chiprana, y tiene asignados de siete médicos en horario de mañana, tres de atención continuada, dos pediatras y una matrona, además de las 13 profesionales de Enfermería, cuatro de ellas de Atención Continuada, y el personal de administración.

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