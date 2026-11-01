Castellote revive su historia templaria con la complicidad de los niños, «lo más valioso del pueblo»

Castellote Villa Templaria es la manera que tiene la localidad de homenajear y recordar su historia y, este fin de semana, la programación de actos apenas ha dejado espacio al descanso. A los puestos del mercado se han sumado los diferentes actos de recreación, además de concursos varios, danzas, brujas y hasta toros de fuego. Los amigos de Aguaviva no se perdieron esta cita y, además de acudir como unos visitantes más, aportaron una alfombra de serrín regalo para Castellote Villa Templaria con sus coloridos mosaicos. Una de las imágenes más esperadas es la que dejó la noche del sábado con el ascenso de la comitiva desde la plaza hasta el castillo con la única iluminación de las antorchas.

Cita con la historia en Castellote Villa Templaria. Ascenso al castillo con antorchas. / Andrés Giner

El público más joven ha tenido un papel destacado ya desde el primer día, porque en los escolares recayó la responsabilidad de cortar la cinta de apertura del mercado, y de inaugurar las jornadas. Lo hicieron ante su gente, y con micrófono en mano para ir relatando todo lo que esperaba el fin de semana para terminar con unos "vivas" a Castellote de parte de los más pequeños de la escuela infantil. Como dijo la alcaldesa, Raquel Benedí, los niños se encargan de este momento "porque son lo mejor que tiene el pueblo". De hecho, la localidad ha ido sumando en este sentido. Antes del corte de cinta se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Toledo.