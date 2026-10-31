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31 OCT 2026|

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Estudiantes denuncian la falta de plazas en los autobuses de Hife entre Alcañiz y Teruel

Se ven obligados a comprar los billetes con varios días de antelación para evitar quedarse en tierra. Los viajeros de los pueblos más pequeños son los más perjudicados

Estudiantes esperan para subir al autobús camino a Teruel./ M.M.R.
Estudiantes esperan para subir al autobús camino a Teruel./ M.M.R.

Marina Monreal31 10 2026

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La línea de autobús de Hife entre Alcañiz y Teruel se satura durante los fines de semana. Los estudiantes universitarios que recurren a este servicio para asistir a sus clases en la capital provincial aseguran que, durante los primeros fines de semana del curso, el autobús se llenó y los últimos viajeros en llegar tuvieron que quedarse en tierra.

Ante la falta de refuerzos en la línea, la única solución que han encontrado los viajeros, en su mayoría estudiantes, es comprar el billete con varios días de antelación. Aun así, aseguran que es necesario adquirirlo al menos dos días antes. «Mucha suerte tienes que tener para conseguir comprarte el billete el mismo día», señalan.

Los pueblos más pequeños sufren más

En muchas ocasiones, aunque el autobús sale con algunas plazas libres desde Alcañiz, se llena durante las paradas intermedias y no consigue recoger a todos los pasajeros. En este sentido, los afectados aseguran que, si el autobús pasa lleno, no hay alternativas.

La línea de autobús entre Alcañiz y Teruel parte de la capital bajoaragonesa y, en su recorrido de 2 horas y 50 minutos hasta la capital provincial, pasa por Calanda, Foz-Calanda, Alcorisa, Los Olmos, La Mata de los Olmos, Gargallo, La Zoma, Castel de Cabra, Montalbán, Utrillas, Escucha, Valdeconejos, Mezquita de Jarque, Cañada Vellida, Fuentes Claras, Perales de Alfambra, Orrios, Alfambra, Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba Baja y Tortajada.

A todo ello se une también la brecha digital que sufren las personas mayores, especialmente en las localidades más pequeñas. «En los pueblos más pequeños por los que vamos pasando no hay una taquilla física o una estación en la que poder adquirir el billete. Solo se puede comprar online y hay mucha gente mayor que no sabe hacerlo», explican.

Aunque durante los primeros fines de semana se registraron problemas y hubo personas que se quedaron sin asiento para viajar en autobús, en las últimas semanas el número de usuarios ha descendido. Según los afectados, son muchos los que optan por viajar en coches particulares para evitar el riesgo de quedarse en tierra.

Más oferta educativa en Teruel

Uno de los motivos que podría estar detrás del aumento de la demanda de transporte entre Alcañiz y Teruel es la ampliación de la oferta educativa en la capital provincial. La apertura del Grado de Medicina y el traslado de ciclos formativos de grado medio y superior de diversas especialidades han propiciado un incremento del número de alumnos.

Actualmente, las frecuencias de autobús entre Alcañiz y Teruel contemplan dos servicios los domingos, jornada en la que el alumnado regresa a la capital tras pasar el fin de semana en casa. Uno sale a las 10.00 y otro a las 17.10, siendo este último el que habitualmente se queda sin plazas disponibles.

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Comentarios

  1. Se hace un viaje muy largo. 3 horas y parando en pueblos en los que a veces no sube nadie. Se deberían comprar los billetes por anticipado y si no nadie ha comprado en un pueblo para que parar… Es un viaje muy pesado.

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