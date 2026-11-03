El caspolino Miguel Ángel Val, nuevo presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía

El director de 'El Gastrónomo Zaragozano' Miguel Ángel Vicente Val es el nuevo presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía. El cargo ha estado propuesto por la Junta Rectora, y su nombramiento fue aprobado por unanimidad por el Pleno, la semana pasada. El nuevo presidente se presentó en la jornada 'Queso y gastronomía, situación en Aragón' que organizó la Academia Aragonesa de Gastronomía en colaboración con la Fundación Ibercaja, en el Patio de la Infanta, primer acto público de la renovada Junta Rectora.

«Hoy comienzo mi actividad como presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía lo que significa una satisfacción personal y una responsabilidad que asumo con ilusión y mucho respeto por esta institución», defendió. Son pocos los cambios en la Junta Rectora en la que el expresidente Ernesto Fabre pasa a ocupar la vicepresidencia, se mantienen la tesorera, Asunción Victoria; la bibliotecaria, Elena Piedrafita y el secretario, Juan Barbacil y los vocales son Florentino Fondevila, Juan Cacho, Cristina Mallor y Miguel Caballú.

Precisamente, Miguel Ángel Vicente —que recordó en su discurso a todos los presidentes que le precedieron— quiso dedicar unas palabras especiales a Miguel Caballú, presidente en funciones durante estos últimos meses y vicepresidente a lo largo de varios mandatos. «Miguel ha sido una figura fundamental en la trayectoria de nuestra Academia. Con su experiencia, su carácter afable y su capacidad para conciliar voluntades, ha acompañado y orientado a sucesivas presidencias, aportando continuidad y buen criterio. Los dos venimos de Caspe, la Ciudad del Compromiso, y me gusta pensar que algo de esa herencia compartida se reconoce en su manera de entender las relaciones y de trabajar por lo que nos une».

Tras agradecer su implicación a todos los académicos «que, a lo largo de estos años, han contribuido a consolidar nuestra querida Academia», el presidente expresó su deseo de estar a la altura de quienes le precedieron y corresponder, con su trabajo y dedicación, a la confianza que los actuales académicos han depositado en su persona. «Me corresponde continuar esa labor junto a mis compañeros y procurar que el conocimiento y la experiencia que reúne esta institución lleguen cada vez más a la sociedad aragonesa», concluyó.