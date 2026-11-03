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03 NOV 2026|

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Isabel Marco lanza ‘Las nubes moradas’, nueva canción con matices grunge

VÍDEO. El tema va acompañado de un videoclip al que le bastaron cinco días para superar las 120.000 visualizaciones

Portada de la canción 'Las nubes moradas', de Isabel Marco. / LC
Portada de la canción 'Las nubes moradas', de Isabel Marco. / LC

La COMARCA03 11 2026

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Alcorisa

ActualidadCultura y Ocio

La alcorisana Isabel Marco regresa con 'Las nubes moradas', una nueva canción rock con matices grunge, un sonido años noventa y unas melodías enérgicas. Con letra y música propias, firma "un tema cargado de sensualidad y que muestra con naturalidad el deseo de una mujer en primera persona, que parte de un momento de soledad, reflexión e insomnio para buscar la compañía de su pareja".

La canción ha sido grabada y mezclada en Ovni Estudio, de Bonielles (Asturias), con Pablo Senator como productor; y masterizada en Tabah Mastering, de Zaragoza, por Pedro Oliver. "El resultado es un sonido cálido, potente y moderno, con matices punk y un regusto a los años noventa, donde la voz inconfundible de Isabel Marco se funde con una instrumentación rica y orgánica que transmite la energía del directo", detallan desde la agencia de representación.

Los músicos que han participado en la grabación han sido Isabel Marco a la voz y guitarra; Guille 'Mara' Rubio del Arco a las guitarras eléctricas y acústicas; Martín Gros al bajo; Adri López 'Cheriff' a la batería; y Josete Meléndez a los teclados. El tema, además, sale acompañado de un videoclip dirigido por Daniel Sancet Cueto y Josete Meléndez, y en solo cinco días ya superó las 120.000 visualizaciones.

El próximo paso será la publicación de su quinto disco, del que ya tiene 5 canciones grabadas. No tiene título ni fecha concreta, pero verá la luz a mediados del próximo año.

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