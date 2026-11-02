El aceite del Bajo Aragón espera producir ocho millones de litros en una campaña de precios a la baja

La recogida de la aceituna ya está en marcha. Los ovicultores tienen desplegadas sus máquinas en los campos para recoger las primeras cosechas de las olivas desde el pasado puente del Pilar en una campaña en la que se prevé producir hasta ocho millones de litros en el termino que abarca la Denominación de Origen Protegida del Bajo Aragón.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Aceite del Bajo Aragón estima un 60% de cosecha buena, aunque prefieren ser "cautos" porque todavía es pronto para conocer el rendimiento que van a experimentar las aceitunas. Son cifras similares a las de la campaña anterior, la primera "buena", después de que el 2024 estuviera marcado por una campaña "nefasta" debido la extrema sequía y la falta de lluvias en el territorio.

En esta ocasión, la previa a la campaña ha estado marcada por la falta de lluvias en primavera con prácticamente cinco meses sin llover, lo que ha provocado que el tamaño de las olivas se reduzca de forma considerable. No obstante, las últimas lluvias han ayudado y, si la temperatura acompaña durante las siguientes semanas, repercutirá de forma positiva al fruto. "Lo esencial es que no haga frío porque de esta forma la aceituna es capaz de crear más aceite", explica Alfredo Caldú, presidente de la DOP Aceite del Bajo Aragón.

La variedad que se está recogiendo es la alberquina y después se empezará con la variedad empeltre a principios de noviembre y lo ideal ahora es que que la temperatura no baje de los 12 grados. La campaña estiman terminará después del puente de la Constitución.

"Rentabilidad complicada"

La subida de los insumos también está afectando a rentabilidad final del aceite. En este sentido, los altos precios del gasoil afectan directamente a la recogida de la cosecha, ya que el agricultor requiere de su utilización para recoger la aceituna. En cuanto a los precios de venta del aceite también ha descendido a diferencia de otras campañas en la que los precios estaban más altos debido a la poca producción a nivel mundial. En esta ocasión, a nivel nacional se prevén 1.600.000 toneladas, 200.000 más que el año anterior.

Más regadío

Los cultivos de secano son los más castigados por la falta de lluvias y desde la D.O.P insisten en la necesidad de poner en marcha más cultivos de regadíos. El futuro pasa por seguir modernizando los campos para garantizar la cosecha. Cabe recalcar, que la Denominación abarca a 28 empresas inscritas de todo el territorio, que abarcan 78 municipios de la provincia de Teruel y Zaragoza. Ha ido creciendo desde que en 1999 se creó el primer Consejo Regulador. La idea era defender el producto y divulgar el trabajo que están impulsando de todo tipo.