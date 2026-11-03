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03 NOV 2026|

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La feria AutoClassic de Alcañiz mejora las cifras de asistencia y recibe a 7.000 visitantes

La cita ha reunido a medio millar de personas más que la edición anterior. Cerca de 80 expositores formaron parte del evento que cada año reúne a los amantes de los coches clásicos en la capital bajoragonesa

Puesto de la Feria Autoclassic 2026./ L.O.
Puesto de la Feria Autoclassic 2026./ L.O.

La COMARCA03 11 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

7.000 visitantes han pasado este fin de semana por el recinto ferial de Alcañiz para disfrutar de la 29ª edición de AutoClassic. El cambio de fecha, con el adelanto al puente de noviembre de la celebración de la Feria de Vehículo Clásico, no restó convocatoria al mayor evento ferial dedicado al motor clásico. La feria empezó el sábado por la mañana con un emotivo minuto de silencio dedicado a la memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda (Toledo). 

Cerca de 80 expositores dedicados a la comercialización de vehículos restaurados y a la venta de motocicletas, piezas, accesorios, complementos y objetos vintage participaron en la nueva edición. La muestra la completaron más de un centenar de vehículos clásicos que estuvieron expuestos en la feria, bien como producto en venta o como parte integrante de las exposiciones procedentes de colecciones privadas.

Aniversario del Renault 4/4 y homenaje a Ignacio Saénz

AutoClassic Alcañiz celebró el 80 aniversario de la presentación en el Salón de París del mítico Renault 4/4. A este vehículo se le dedicó una exposición monográfica integrada por diversos acabados, incluido el descapotable, y una unidad en estado de prerrestauración.

El prestigioso periodista especializado en motor clásico y entusiasta colaborador de la feria alcañizana, Ignacio Sáenz de Cámara, fue protagonista de un merecido homenaje. El acto permitió recorrer la larga trayectoria profesional de este periodista, que se ha recorrido los garajes con más historia y más históricos de toda España, y que siempre tuvo tiempo en su agenda para visitar la Feria de Alcañiz.

Concurso de restauración de motocicletas

El Concurso de Restauración de Motocicletas se lo llevó una Derbi Cabeza de Hormiga de la década de los 50. Este premio es el homenaje que José le hace a su bisabuelo, propietario inicial de la motocicleta, y que hoy forma parte del patrimonio familiar.   

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