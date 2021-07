‘Comisaría en Fiestas’ se instala en Alcañiz con gran dosis de humor y diversión

¿Qué supone para Teatro Indigesto estar en Alcañiz?

¿Cuál es el objetivo de vuestro humor?

El objetivo de Teatro Indigesto es sorprender, emocionar y divertir. Hay un abanico muy amplio de emociones que se pueden explorar a través del humor, que no solamente tienen que ver con las carcajadas. Tenemos la suerte de que nos apasiona nuestro trabajo y nos reímos muchísimo en los ensayos. La risa cura el alma y te hace más feliz. Si me tengo que reír de algo es de mí y se me tengo que reír con alguien es con el público. La gente viene con muchas ganas de reírse y de pasárselo bien. A medida que se han relajado las restricciones hemos ido cogiendo más público en volumen pero en calidad ha sido una gozada. Nosotros estamos deseando hacer nuestro trabajo y la gente desea verlo, es una combinación perfecta.