El Bajo Aragón llena sus neveras de música con el ciclo Conservatorio del Frío, que abre Valdealgorfa

"Muy buena idea es esta", se comentaban entre sí muchas personas mientras experimentaban al, cuanto menos, especial. Los primeros espectadores del ciclo Conservatorio del Frío que empezó en Valdealgorfa este sábado sintieron en sus carnes las emociones que se despiertan al escuchar un concierto dentro de un gran depósito de piedra levantado en el siglo XVII para almacenar hielo. La nevera de Valdealgorfa, con sus 10 metros de altura y sus poco más de ocho de diámetro, acogió a tres jóvenes músicos que salieron de su hábitat cotidiano para cambiar de aires y ofrecer algo diferente también al público.

Valero García con la marimba, Adrián Tenías con el acordeón y Héctor Tenías a la trompeta, fueron los encargados de ofrecer un repertorio de 20 minutos en tres pases desde las 12.00 con diez minutos de descanso para facilitar el cambio de público. El ciclo llegó con sorpresa ya en el inicio, porque la trompeta se añadió a última hora a lo que iba a ser un dúo. Brindaron al público cuatro piezas: 'Adiós Nonino', de Astor Piazzolla; 'Alabei', de Gorka Hermosa; y 'Balkan Dance' y 'U-Dance', de Motion Trio.

La próxima parada del ciclo será el sábado 13 en Belmonte de San José con el mismo horario y tres pases, y las entradas ya están a la venta.