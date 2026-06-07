La Comarca del Maestrazgo restaura la hornacina de la Virgen del Rosario de Castellote

La Comarca del Maestrazgo, a través de su Área de Patrimonio Cultural, ha impulsado la restauración de la hornacina de la Virgen del Rosario de Castellote, una intervención que ha permitido recuperar y poner en valor uno de los elementos más representativos de la religiosidad popular y del patrimonio artístico local.

La presentación de los trabajos tuvo lugar el viernes en la Casa de Cultura de Castellote, en un acto abierto al público que contó con la participación de la restauradora Ana Cañizares, responsable de la intervención. Las hornacinas son expresión de la religiosidad popular y conforman lugares de interés histórico y artístico. Algunas imágenes están expuestas permanentemente y otras se cierran con tapas y solo se pueden ver en determinadas festividades.

Las hornacinas forman parte del paisaje urbano tradicional de los municipios del Maestrazgo y constituyen espacios de gran interés histórico, artístico y devocional. En los pueblos de la comarca era muy frecuente encontrar cofradías, altares o ermitas dedicadas a la Virgen del Rosario. También hay calles dedicadas al Rosario y algunas de las hornacinas más elegantes en La Iglesuela, Cantavieja (también restaurada por la comarca) o la de Castellote.

Durante la presentación, Cañizares explicó el proceso seguido para recuperar este conjunto ornamental así como los hallazgos realizados durante las labores de limpieza y las catas efectuadas sobre la pieza. La restauradora desarrolla su actividad profesional en su taller de Peñarroya de Tastavins y cuenta con una amplia experiencia en la conservación del patrimonio cultural.

La actividad ha sido organizada en colaboración con el Torreón Templario de Castellote procurando que fuera una actividad entretenida e interesante, apoyada con un café con pastas que animaron a la conversación y las preguntas. Tras el acto se celebró un café-tertulia en el que los vecinos pudieron compartir recuerdos, experiencias y tradiciones vinculadas a la celebración del Corpus Christi en la localidad.

Precisamente, la cercanía de esta festividad convirtió el encuentro en una oportunidad para recuperar la memoria colectiva en torno a una de las tradiciones más arraigadas de Castellote. Durante la procesión del Corpus, la hornacina de la Virgen del Rosario constituye uno de los puntos destacados del recorrido, donde tradicionalmente se realiza una parada para rendir homenaje a la imagen.

Con esta actuación, la Comarca del Maestrazgo continúa trabajando en la conservación y difusión de un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de sus pueblos y de la historia compartida de sus habitantes.