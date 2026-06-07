Uno de los secretos mejor guardados del Aragón Sonoro ya se ha desvelado. Si hace unos días se presentaba el cartel con los grupos que actuarán este año en la zona del Cuartelillo, faltaba por saber los días de cada uno y eso se ha hecho público este domingo en las redes sociales del propio festival. La primera noche es la del 23 de julio, jueves, y se celebrará en el Anfiteatro Pui Pinos y trae a Sidecars con la aragonesa Eva McBel para abrir boca.

La tarde y la noche del viernes 24 está encabezado por uno de los grandes nombres de la música como es Alejo Stivel, vocalista de Tequila, compositor y también productor de varios grupos, entre ellos, fue el primero que tuvo La Oreja de Van Gogh. Stivel acaba de publicar 'Déjame en paz', una canción junto al cubano Silvio Rodríguez. Junto al argentino en la segunda jornada también actuarán Malmö 040 y Sienna, con los cierres de Diego Aguas DJ y Alex Curreya.

La jornada del sábado 25 llega muy fraternal y con los dúos por bandera. La última gran jornada se reserva para Repion, el dúo cántabro formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta. Encabezan el cartel junto a Melifluo, uno de los grupos más rompedores de la escena indie, rock y pop electrónico que llegan desde Jaén. La forman los hermanos Antonio y Juan Carlos Gómez. Se suma a la fiesta otro dúo: los aragoneses Modelo. En este caso, Jorge Doherty y Batz no son hermanos, pero es como si lo fueran.

No termina ahí el sábado, porque saldrán a escena también Juanca & Pope Supersub DJs; así como también los aragoneses Delacueva, Narel y EFFE, con adn bajoaragonés. De recorrer las calles toda la tarde se encargarán Florida & Hermosso DJS y este año se suma a la fiesta Matagüelos, una de las nuevas DJ del panorama aragonés.

El primer concierto sí es con entrada, mientras que el resto de actuaciones son libres en la calle. No obstante, existe la posibilidad de hacerse con pulseras VIP edición limitada que, entre otras cosas, incluyen descuentos en barra.