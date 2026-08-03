Cómo fotografiar un eclipse solar con el móvil sin dañar la cámara ni los ojos

¿Se puede fotografiar el gran eclipse solar de 2026 con un simple teléfono móvil o una cámara básica? La respuesta corta es sí, pero con matices importantes. Mientras España se prepara para quedar bajo la sombra de la Luna el próximo 12 de agosto, miles de personas buscarán llevarse un recuerdo visual de este fenómeno astronómico.

El secreto no está en tener el equipo más caro, sino en saber cómo utilizar filtros, cómo dominar el enfoque manual y cómo aprovechar al máximo nuestros dispositivos para componer una foto memorable. Descubre cómo preparar tu equipo y tus ojos para disfrutar y registrar el eclipse de forma 100% segura.

La prioridad absoluta: Seguridad ocular y del hardware

Ante todo, la regla de oro inquebrantable de la fotografía solar es: nunca se mira ni se fotografía el Sol sin la protección adecuada.

Protección para tus ojos

Para la observación directa, necesitas obligatoriamente gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol normales, las radiografías, los cristales ahumados o los filtros caseros no sirven y pueden provocar ceguera permanente.



Protección para tu dispositivo

El Sol directo concentrado por las lentes puede sobrecalentar los circuitos y la batería del móvil, deformar la placa base y llegar a agrietar la pantalla o quemar el sensor de tu cámara. Tanto cámaras como móviles requieren un filtro solar específico (como láminas de película Astrosolar Baader de densidad óptica 5.0 o filtros de densidad neutra ND100000 de 16.5 pasos de luz) colocado siempre en la parte frontal del objetivo.



Visor óptico (Réflex) vs. Live View

Si utilizas una cámara Réflex tradicional, jamás mires al sol directamente a través del visor óptico, ya que la radiación infrarroja quemará tu retina a pesar de los filtros comunes. Utiliza siempre la pantalla trasera (Live View) o visores electrónicos.



Ubicación del filtro

El filtro debe cubrir la parte frontal exterior del objetivo. Nunca uses filtros de clip-on internos colocados detrás de la lente o entre la lente y el sensor; la luz concentrada por el objetivo derretirá el filtro, el obturador y el sensor en segundos debido al calor extremo acumulado. Además, nunca mires por el visor con gafas de eclipse puestas mientras la cámara apunta al Sol sin filtro frontal, pues el ´efecto lupa´ destruirá las gafas y tu ojo.

Cómo fotografiar el eclipse con el móvil (iPhone y Android)

Fotografiar un eclipse con el móvil es una opción excelente para captar la atmósfera, pero es vital aceptar las limitaciones del móvil antes de empezar.

Limitaciones ópticas y el peligro del Zoom

Los smartphones modernos equipan lentes de tipo gran angular. Esto significa que, a menos que uses un telescopio o un teleobjetivo acoplado con su respectivo filtro, el Sol aparecerá como un punto extremadamente pequeño en la pantalla. Evita a toda costa el zoom digital; este no acerca la escena de manera real, sino que recorta y pixela la imagen, destruyendo el detalle y llenando de ruido tu fotografía.

El filtro móvil

Para las fases parciales, es indispensable colocar un filtro móvil adecuado delante de la cámara. Puedes adquirir un filtro solar de clip específico para smartphone o fabricar una solución segura sujetando firmemente un recorte de película solar homologada o un trozo de gafa de eclipse delante de la lente activa (asegurándote de que no se filtre luz por los lados).

Ajustes paso a paso para fotos de eclipse en iPhone y Android

Para fotografiar el Sol con un smartphone y conseguir que el disco solar aparezca definido en lugar de una mancha blanca sobreexpuesta, limpia primero la lente para evitar reflejos y pérdida de contraste. Coloca el móvil sobre un trípode o soporte estable y utiliza el temporizador o un disparador remoto para evitar vibraciones. Después, bloquea el enfoque y la exposición manteniendo pulsado sobre el Sol y reduce la exposición hasta que la media luna solar se vea con bordes nítidos. Por último, desactiva el flash y el HDR. Si tu móvil dispone de modo Pro o Manual, ajusta el ISO al valor más bajo (ISO 100) para minimizar el ruido.

Fotografía del eclipse con cámara

Quienes utilicen cámaras réflex o mirrorless con objetivos intercambiables para obtener primeros planos del disco solar deberán emplear un teleobjetivo de entre 200 y 600 mm, siendo especialmente recomendable una distancia focal de 300 a 400 mm en formato completo. También es imprescindible utilizar un trípode robusto para evitar vibraciones, desactivar el estabilizador de imagen cuando la cámara esté sobre el trípode y disparar con un intervalómetro o un disparador remoto.

Indicaciones para una óptima fotografía durante la fase parcial

Durante la fase parcial, con el filtro solar colocado, utiliza el modo manual y dispara siempre en formato RAW para conservar la máxima información. Ajusta el ISO al valor mínimo (100 o 200), selecciona una apertura entre f/8 y f/11 y emplea velocidades de obturación rápidas, entre 1/1000 s y 1/4000 s, realizando pruebas previas para encontrar la exposición adecuada. Enfoca manualmente utilizando la lupa digital o el Focus Peaking en modo Live View y ajusta el enfoque hasta que el borde del Sol o las manchas solares se vean completamente nítidos. Una vez conseguido, fija el anillo de enfoque con cinta de baja adherencia para evitar que se desplace.

Indicaciones para una óptima fotografía durante la fase total

Cuando comience la totalidad, retira inmediatamente el filtro solar de la lente. Si lo mantienes colocado, la imagen quedará prácticamente negra, ya que la corona solar es mucho más tenue que el disco del Sol. En ese momento, aumenta el ISO a 200–400 (o hasta 800 si es necesario), mantén una apertura entre f/5.6 y f/8 y utiliza distintas velocidades de obturación para captar tanto la corona interna como la externa. Lo más recomendable es activar el horquillado automático de exposición (7 a 9 tomas) para obtener varias imágenes con diferentes exposiciones y combinarlas después en un programa de revelado, como Lightroom, logrando así una fotografía con todo el rango de detalle de la corona.

Vídeos del eclipse eclipse y Timelapse con el móvil

Grabar el eclipse en vídeo durante la fase parcial no resulta muy atractivo a tiempo real, ya que el movimiento de la Luna es demasiado lento. La mejor opción es utilizar un timelapse con el móvil colocado sobre un trípode estable, configurando intervalos de disparo de entre 1 y 2 segundos para capturar de forma fluida cómo cambia la luz ambiental y se oscurece el entorno. Durante el breve periodo de totalidad, conviene detener el timelapse y pasar a vídeo en tiempo real para registrar la corona solar, retirando el filtro justo al comenzar la oscuridad total.

También es importante controlar la temperatura del dispositivo, ya que una exposición prolongada al Sol de agosto puede provocar sobrecalentamiento y cortes automáticos de grabación. Mantén el móvil protegido del calor entre tomas, utiliza baterías externas y asegúrate de disponer de suficiente espacio de almacenamiento.