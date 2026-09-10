Un hombre es detenido en Andorra tras amenazar a varias personas con un arma simulada

La Policía Local de Andorra y la Guardia Civil detuvieron durante la mañana del martes 8 de septiembre a un varón de origen marroquí que, presuntamente, estaba amenazando a varias personas con lo que parecía ser un arma de fuego. Los hechos fueron comunicados inicialmente al Servicio de Emergencias de Aragón 112, que alertó a los cuerpos policiales ante la presencia de un individuo que estaría portando un arma y amenazando a varias personas.

Los agentes de la Policía Local de Andorra y de la Guardia Civil del puesto de la localidad acudieron rápidamente al lugar para garantizar la seguridad de las personas presentes y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Durante la intervención, los efectivos realizaron las comprobaciones pertinentes sobre el arma que portaba el detenido. Finalmente, se constató que no se trataba de un arma de fuego real, sino de un arma simulada de aire comprimido.

Según informan los cuerpos actuantes, el objeto presentaba una apariencia prácticamente idéntica a la de un arma de fuego convencional, tanto por su forma como por su peso, circunstancia que habría provocado la alarma entre las personas que presenciaron los hechos. El varón fue finalmente detenido por los agentes tras la intervención conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil.