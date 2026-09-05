Una empresa de Barcelona gestionará durante cinco años la cafetería del nuevo Hospital de Alcañiz

Aramark Servicios de Catering SLU gestionará durante los próximos cinco años la cafetería-restaurante del nuevo Hospital de Alcañiz. La Gerencia del Sector Sanitario de Alcañiz ha adjudicado a la compañía la concesión del servicio, con un plazo de 60 meses -cinco años- y una fecha de inicio contractual fijada a partir del 17 de agosto de 2026. El expediente tiene un valor estimado de dos millones de euros sin IVA, una cantidad que corresponde al volumen económico previsto de la explotación y no a un pago de la Administración a la empresa.

La adjudicataria ha ofertado un canon de 30.000 euros más IVA, 36.300 euros con impuestos, por la explotación del servicio durante el periodo de concesión, que se establece en cinco años. Aun así, la fecha de apertura todavía no está clara, ya que depende de la finalización de las obras de acondicionamiento del espacio que comenzaron a principios de agosto y que tiene un plazo de al menos dos meses.

Los técnicos del Salud destacaron especialmente la propuesta gastronómica de Aramark. La empresa planteó menús organizados en ciclos de tres semanas y diferenciados para verano e invierno, pescado diario, 15 platos combinados frente a los seis mínimos exigidos y opciones para personas celíacas, diabéticas, veganas o intolerantes a la lactosa. También incorporó fichas nutricionales, controles de seguridad alimentaria mediante el sistema APPCC, análisis microbiológicos y certificaciones ISO de gestión de calidad e inocuidad alimentaria.

Un volumen de negocio superior al actual

El estudio de viabilidad elaborado por el Sector Sanitario estima que la cafetería puede alcanzar unos ingresos mínimos de unos 400.000 euros anuales, lo que explica que el valor estimado de la concesión ascienda a dos millones durante los cinco años de contrato. La cifra supone un incremento considerable respecto a la actividad de la cafetería vinculada al hospital actual y parte de la previsión de una mayor demanda en las nuevas instalaciones.

En este sentido, y así lo explica el estudio del Salud, el nuevo centro se encuentra alejado del casco urbano y que la oferta hostelera en su entorno inmediato es muy limitada, lo que reduce drasticamente la competencia. Además, las nuevas instalaciones, mucho más grandes, se traducen también en un volumen de pacientes, acompañantes y trabajadores que utilizarán diariamente el hospital mucho más alto.

Aramark ya prestaba el servicio de cafetería ligado al viejo Hospital de Alcañiz por lo que la adjudicación que ahora se oficializa permitirá que la empresa siga con una labor similar a la que se ofrecía hasta el traslado de las instalaciones que se produjo al principio de junio.

Además, la empresa cuenta ya con una importante presencia en Aragón y en el sector de la restauración colectiva. La compañía gestiona servicios de alimentación en la Residencia Casa Amparo y el Albergue Municipal de Zaragoza, el Centro Asistencial de Calatayud y las instalaciones de MotorLand Aragón, también en Alcañiz. La multinacional, presente en España desde 1992, asegura dar servicio a más de 1.400 centros y servir más de 370.000 menús diarios en hospitales, residencias, centros educativos, empresas e instalaciones deportivas.

Una licitación que ya quedó desierta

La licitación pone final a un periplo que comenzó el año pasado cuando la licitación quedó desierta por primera vez. En 2025 el Sector Sanitario sacó a concurso la cafetería del nuevo hospital mediante un modelo diferente, en el que la empresa concesionaria debía asumir tanto el equipamiento como las obras de acondicionamiento del establecimiento. La licitación quedó desierta el 8 de agosto de 2025 pese a que se planteaba un periodo de concesión de diez años para permitir al futuro gestor recuperar la inversión inicial. Tras aquel resultado, Salud modificó el planteamiento y decidió asumir directamente la inversión necesaria para poner en marcha la cafetería.

Las obras que comenzaron a principios de agosto todavía continúan activas y contemplan la instalación de la barra y la línea de autoservicio de la cafetería pública, el equipamiento de cocina, las áreas de preparación y almacenamiento y la adecuación de instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, climatización y ventilación. La zona reservada a los trabajadores tendrá una intervención menor y estará equipada principalmente con mobiliario para su utilización por el personal del centro.

Desde su apertura total en el mes de junio, el nuevo Hospital de Alcañiz cuenta con una sala con mesas, máquinas de vending y microondas. Además, los acompañantes de pacientes que no viven en Alcañiz y que tienen dificultades para desplazarse a la ciudad reciben bandejas de comida desde la cocina del propio Hospital.