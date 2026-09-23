Detenidas dos personas tras localizar 2.000 plantas de marihuana en varias parcelas de Arens de Lledó

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a dos personas y ha desmantelado una plantación de marihuana con unas 2.000 plantas localizada en varias parcelas del término municipal de Arens de Lledó. La actuación se enmarca en la operación Capserri, desarrollada por el equipo ROCA de Alcañiz, para investigar un presunto delito contra la salud pública relacionado con el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes localizaron la plantación de cultivo al aire libre, conocidas como ‘outdoor’, y constataron que dos personas se encargaban de las labores de cuidado y mantenimiento de las plantas.

Dos detenidos

La explotación de la operación tuvo lugar el pasado 3 de septiembre. Durante el dispositivo fueron detenidas dos personas, ambas de nacionalidad albanesa, como presuntas responsables de los hechos. Los arrestados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz, Plaza nº 1, que decretó su ingreso en prisión.

Imágenes de la operación Capserri / Ministerio del Interior

Desde el Ayuntamiento de Arens de Lledó han señalado a La COMARCA que desconocían la existencia de la plantación. El Consistorio tampoco dispone de información sobre las personas detenidas ni puede aportar más detalles sobre la investigación.

Amplio dispositivo

En el operativo participaron, además del equipo ROCA de Alcañiz, efectivos de la USECIC de Teruel, agentes de Seguridad Ciudadana de los puestos de Calaceite, Calanda, Alcañiz, Monroyo y Valderrobres, el equipo PEGASO de Teruel y el helicóptero UHEL de Huesca.

La actuación forma parte de las labores de la Guardia Civil destinadas a prevenir, investigar y erradicar cultivos utilizados para la producción y distribución de sustancias estupefacientes, especialmente aquellos ubicados en zonas rurales o de difícil acceso. La operación Capserri continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones relacionadas con los hechos.