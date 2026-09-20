El Bajo Aragón viaja a La Luna desde Valdealgorfa con los Premios de Turismo 2026

La bandera de Aragón conquistó este domingo La Luna desde Valdealgorfa. Con la canción de 'Carros de fuego' sonando de fondo, dos astronautas (las integrantes de Políglota Teatro) entraron en duelo durante una gala de turismo que este año giró en torno a las posibilidades que ofrece el territorio en lo que al cielo y cercanía se refiere. En el batalla, quedó derrotada hasta la NASA, y en cambio llegaba a lo más alto del espacio la bandera con el símbolo de la Asociación de Turismo Bajo Aragón. Un simil claro y aplaudido, y que venía a demostrar que el sector empresarial bajoaragonés, unido, puede llegar "hasta el infinito y más allá".

No es fácil ambientar una entrega de premios, pero Valdealgorfa supo estar a la altura para que todo el mundo se sienta "como en casa", especialmente los galardonados con los Premios de Turismo 2026: la Carnicería Velilla de Torrecilla de Alcañiz, el alojamiento turístico Cabezo Buñuel Calanda y el alcañizano Jorge Panadés. "Da que pensar cómo en su momento este salón, el antiguo convento de las madres clarisas, sirvió como remanzo de paz y ahora se llena de vida (..) El verdadero turismo es dar vida a nuestro presente", defendió la alcaldesa Reyes Gimeno, quien hizo un repaso por la historia de ayer y hoy de Valdealgorfa.

Aunque si hubo un hilo conductor en esta gala, ese fue el éxito alcanzado a nivel turístico con el eclipse total, uno de los acontecimientos más trascendentales de estos últimos años. De hecho, la propia cita arrancó con la proyección de unas fotografías de aquel instante, con 'Total Eclipse of The Heart', de Bonnie Tyler, sonando de fondo. La mítica canción se reprodució en más de una ocasión como muestra de que el Bajo Aragón supo demostrar que también tiene sus propias estrellas, en palabras de la vicepresidenta de la asociación, Marta Astudillo. "Los que hacéis nuestros alojamientos acogedores, los que preparáis desayunos, comidas y cenas, los que acompañáis a los turistas...Hacéis malabares para que todo salga perfecto, pero conseguís que todo el mundo quiera volver al Bajo Aragón", afirmó.

El Salón Don Diego de Valdealgorfa se llenó para la gala / C. O.

Esta era la séptima edición de un evento que quiere animar a seguir creciendo y trabajando por el sector. "Hacerlo en equipo es lo más importante. Debemos pensar en el conjunto, así somos más fuertes y mejores", dijo el presidente comarcal José Miguel Celma ante un Salón Don Diego completamente lleno.

Gran emoción entre los premiados

Y entre el público escuchaban quienes instantes después subirían al escenario. El primero de los galardones en ser entregado fue el de Mejor Experiencia Turística de Servicios, que fue para Carnicería Velilla de Torrecilla de Alcañiz, un establecimiento "de referencia para el territorio" y que "no ha perdido su esencia". Rosa y Antonio, la tercera generación, fueron los encargados de recogerlo. "Estamos muy felices", afirmaron.

La familia detrás del comercio mantiene el mostrador para sus clientes de toda la vida mientras desarrolla una línea de productos libres de alérgenos, sin gluten, sin huevo, sin lactosa...Todo ello desde su nueva sala blanca ubicada en Alcañiz. En total, elaboran más de 180 productos para los canales de horeca y retail así como para sus clientes finales. "Nuestro hijo se encarga de toda la parte más innovadora, mientras que nosotros mantenemos la carnicería en Torrecilla. Será él quien siga con todo el negocio, y eso nos enorgullece", contó Rosa.

Antonio y Rosa fueron reconocidos por su labor desde Torrecilla / C.O.

En la categoría de Mejor Experiencia Turística, el reconocimiento fue para el Hostal Cabezo Buñuel de Calanda, la casa que su propietaria, Nuria, siempre había querido. "Era el sueño que tenía mi padre, y que he podido cumplir y que está funcionando muy bien", defendió notablemente emocionada.

En total, el hostal ofrece cuatro habitaciones decoradas con muebles restaurados, cada una de ellas en honor a una película de Buñuel. La asociación la ha reconocido por "estar al día de todas las novedades, sellos y certificaciones que le ayudan a impulsar el sector, y en concreto, su hostal". "Que nos hayan elegido a nosotros, que solo llevamos cuatro años de historia, entre tantísimos alojamientos, es algo que emociona", añadió su propietaria.

Nuria, notablemente emocionada, recibió el premio a Mejor Alojamiento / C.O.

Jorge Panadés, Embajador de Turismo del Bajo Aragón

Y como promover el territorio y quienes trabajan por él es tarea de todos los días, la Asociación de Turismo del Bajo Aragón siempre elige un embajador anual. En esta ocasión, el nombramiento recayó sobre el gerente de Motorland, Jorge Panadés, una persona seleccionada "por su cercanía y pasión por su trabajo". "Esta tierra le ha visto crecer y desarrollarse profesionalmente. Es un ejemplo para todos", defendieron desde la asociación.

El galardón, además, sirve como agradecimiento a la buena disposición de Panadés, por actuar como "puerta de entrada a uno de nuestros recursos turísticos más importantes, el circuito de Motorland". "Estoy realmente emocionado. Hablábamos de la importancia del trabajo en equipo y eso es precisamente lo que distingue a la asociación. Estaré aquí siempre, para lo que necesitéis", explicó.

El broche de oro lo puso un combite con el que los empresarios del sector pudieron ponerse al día, charlar y terminar de disfrutar de una velada en la que se dejó claro que "detrás de cada proyecto que sale adelante hay personas que creen y empujan, y a las que hay que reconocer".