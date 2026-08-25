Fiestas, food trucks, acampada y transporte gratuito: todo preparado en Alcañiz para el Gran Premio de Aragón

Alcañiz volverá a ser capital mundial del motor durante este fin de semana. La gran fiesta nocturna recupera uno de sus escenarios principales, la plaza de España, aunque también habrá música y fiesta en la plaza Mendizábal. La avenida de Aragón se reserva para el merchandising y además habrá cuatro food trucks en el solar de sindicatos.

En cuanto a la movilidad, la ciudad dispondrá de lanzaderas diurnas y nocturnas totalmente gratuitas para los aficionados durante el Gran Premio Michelin de Aragón para desplazarse desde Alcañiz a Motorland, y viceversa.

La fiesta de MotoGP se concentra en las plazas de España y Mendizábal

La fiesta se concentra en dos puntos clave la plaza de España y la plaza Mendizábal. En la plaza Mendizábal el ambiente festivo comenzará ya el jueves por la noche con DJs residentes del Pub Camel y un super bingo. Aunque el plato fuerte llegará el viernes desde las 18.00 con Carlitos, DJ Poyo, Jordi Sanz y Sergio Carrillo. El sábado será el turno de Adrián Denniz, DJ Pipo, Jordi Sanz y Raúl Royo.

La plaza de España abarrotada en MotoGP de 2024./ Marina Monreal.

La plaza de España volverá a ser el corazón de la fiesta y desde el enclave alcañizano, Dany BPM, Alex y Giro, David Mateo, Javi Robres, Rubén Fuster y Panacas harán vibrar a las miles de personas que acudan el viernes. El sábado DJ Sonn, Erik Romero, Alex Curreya y Dluxone animarán la tarde y la noche alcañizanas.

Foodtrucks, merchandising y Degusta Teruel completan la oferta

En esta ocasión, la avenida de Aragón se reserva únicamente para un ambiente más tranquilo. En el solar de sindicatos habrá cuatro food trucks que complementarán la oferta gastronómica de la ciudad, aunque no habrá barras para conseguir bebida. Para ello, el Consistorio ha otorgado los permisos necesarios para poder desarrollar esta actividad con normalidad. Además, el resto de la avenida de Aragón se destinará únicamente a los puestos de merchandising, como en ocasiones anteriores, con productos relacionados con el Mundial y el motociclismo para que los aficionados guarden un recuerdo del fin de semana.

Una de las citas imprescindibles del Gran Premio de Aragón en Alcañiz es el evento solidario 'Degusta Teruel'. Como cada sábado de MotoGP, los pies de la excolegiata acogerán la cita, que tiene como objetivo recaudar fondos para una asociación o fundación. Este año, la recaudación se destinará a la Fundación Juan Bonal. Por 5 euros quienes se acerquen hasta allí conseguirán un plato de jamón DOP con pan de Teruel y aceite DOP Bajo Aragón. Esta actividad se desarrollará el sábado de 16.00 a 21.00.

Degusta Teruel en ediciones anteriores./ L.C.

Lanzaderas a Motorland y autobuses nocturnos a las zonas de acampada

Alcañiz dispondrá de lanzaderas diurnas y nocturnas totalmente gratuitas para los aficionados durante el Gran Premio Michelin de Aragón para desplazarse desde Alcañiz a Motorland.

El servicio de autobús diurno funcionará el viernes de 9.00 a 16.00, con una frecuencia aproximada de 30 minutos; el sábado de 7.30 a 17.00, con una frecuencia de 20 minutos aproximadamente; y el domingo de 7.00 a 18.00, con una frecuencia de 10 minutos. La salida será desde la marquesina del Colegio Concepción Gimeno Gil y las paradas programadas del recorrido son las siguientes: parada del Colegio Concepción Gimeno Gil, Rotonda Trillero en la calle Bartolomé Esteban y Karting Motorland.

Respecto al servicio nocturno, habrá dos autobuses con diferentes trayectos. El recorrido circular A funcionará el viernes de 19.30 a 22.00. El sábado contará con tres franjas: de 0.00 a 2.00, de 4.00 a 6.00 y por la tarde-noche de 17.00 a 22.30. El domingo se habilitará de 0.00 a 2.00 y de 4.00 a 6.00. El recorrido será Colegio Concepción Gimeno Gil, Rotonda Carretera Caspe, Rotonda Trillero (frente a Citroën), Recinto Ferial, Camping Municipal (La Perca) y la acampada oficial de Motorland.

El recorrido circular B contará el viernes con dos salidas, a las 19.30 y 22.00; el sábado, a las 0.00, 2.00, 4.00, 6.00, 17.00, 19.00 y 22.30; y el domingo, a las 0.00, 2.00, 4.00 y 6.00. La trayectoria será Colegio Concepción Gimeno Gil, Valmuel, Puigmoreno y la acampada oficial de Motorland.

Aparcamientos para motos, autocaravanas y zonas de acampada

Para aquellos visitantes que lleguen hasta Alcañiz con su moto, hay tres zonas de parking habilitadas en la Ronda Caspe (frente a la comisaría de Policía Local), en la Avenida Galán Bergua (en la curva de la Autoescuela 2000) y en la zona del Cuartelillo. Para los que decidan llegar hasta la capital del Bajo Aragón en autocaravana podrán aparcar en la calle Andrés Piquer (próxima a la rotonda de la plaza Santo Domingo).

En cuanto a las zonas de acampada, hay tres oficiales: Motorland, camping La Estanca y acampada El Túnel. El más grande de ellos es el de Motorland y cuenta con 1.361 parcelas (7 personas como máximo por parcela), mientras que El Túnel puede acoger hasta 632 personas.

Guardacascos, Cruz Roja, punto violeta y farmacias de guardia

Los espacios de Cruz Roja, guardacascos y punto violeta estarán situados en el interior del colegio Santa Ana, justo al inicio de la avenida de Aragón. La zona de guardacascos se sitúa en la entrada de la calle Blasco, mientras que el punto violeta y Cruz Roja estarán en la entrada de la avenida de Aragón.

Guardacascos en ediciones anteriores. / Laura Castel.

Respecto a las farmacias de guardia, el viernes estará operativa la Farmacia Repollés en la calle Mayor n.º 2, mientras que el sábado y el domingo estará abierta la Carela-Quílez en la calle Blasco n.º 19.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado un código QR que podrá localizarse en varios puntos de la ciudad. La página de internet irá actualizándose según se considere conveniente para mantener informados a los ciudadanos y visitantes en todo momento.