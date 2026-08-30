La fiesta en las gradas del circuito de Motorland: La otra cara de las carreras de MotoGP

Los espectadores son una parte fundamental del ambiente de las gradas en el circuito de Motorland. Durante todo el fin de semana no ha faltado la música y el buen ambiente que se respiraba en las cinco gradas que tiene el trazado. A pesar de las altas temperaturas registradas durante todo el fin de semana nadie quería perderse la oportunidad de volver a ver a Marc Márquez alzarse con el título de campeón en su circuito talismán. Así, familias y grupos de amigos se han distribuido por los diferentes puntos para disfrutar de unos días en la cuna del motor aragonés.

Dj y bajoaragoneses en la Pelouse 6

No cabe duda de que estar en una grada o pelouse para disfrutar de las motos es sinónimo de fiesta. Esto es lo que se ha vivido en la Pelouse 6 que ha sido lugar de visión de las carreras para cientos de personas, muchos de ellos del territorio como es el caso de Celia Ginés que ha venido acompañada de su familia. La joven considera que es un punto de visión privilegiado porque "ves la penúltima recta y la última curva antes de la línea de meta". Aunque también destaca el ambiente que se forma entre carreras cuando suena la música con el dj CacaHueteBlue.

Aunque no es la única que destaca la música. También lo hace Alexis, quien ha llegado junto a sus amigos desde Galicia. La calor ha marcado el fin de semana, sin ninguna duda, por lo que este grupo de cinco amigos "no está tan acostumbrado". Aunque eso no les ha impedido ver como piloto su favorito, Marc Márquez, se hacía con la victoria en el trazado bajoaragonés. Xavi, de Reus, comparte sensaciones y es que "hay muy buen rollo en la grada, hace muy buen tiempo y estamos la mar de a gusto", ha señalado. El tarraconense, un asiduo de la cita, recomienda a todo el mundo no perderse la experiencia.

Charanga y camisetas personalizadas en la Pelouse 4

La pelouse 4 ha sido otra de las zonas donde no ha faltado ambiente este fin de semana. El sábado, los encargados de marcar la animación fueron los integrantes de la charanga 'Font del Pas', con vecinos de Alcañiz y también otros pueblos como Calanda o Torrecilla. "Nos llamaron el año pasado y tuvimos tan buena experiencia que hemos decidido repetir. Si por algo hay que venir a Motorland, es por el buen rollo y ambiente que se genera en las gradas", explicaron sus integrantes. El público de su alrededor no paró de pedir canciones, aplaudir o grabar vídeos. Porque a pesar del calor, la pelouse se llenó de aficionados hasta la bandera, en gran parte bien preparados para la ocasión.

Entre ellos, por ejemplo, se encontraba Bran Herrería, llegado desde Santander con una camiseta única, mezclando la equipación blanca de la selección española con un dibujo en el que se recogían todos los mundiales conseguidos por Marc Márquez, su gran ídolo. En su caso, Herrería visitaba por primera vez el circuito de Motorland junto a varios familiares. "Era el único circuito de España que me quedaba por recorrer, y el ambiente está siendo increíble", contó. Tanto sábado como domingo viajaron hasta la capital bajoaragonesa desde Beceite, donde se han hospedado este fin de semana. Ambos días llegaron bien preparados, aunque sin sillas, tal y como contaron entre risas. "Es un imprescindible que se nos ha pasado, pero aún así lo estamos pasando bien", añadió Herrería. Junto a él, su tío, el encargado de inculcarle el amor por las motos. "Recuerdo un día que llegamos a casa y nos había regalado una minimoto a mí y a mi hermano (..) Hace poco me saqué el carnet, lo próximo será comprarle la suya", concluyó la familia entre risas.

Pero si algo no puede faltar en un día de motos es una buena sombrilla, comida y bebida para hacer frente a un abrasador sol. Bien lo sabe un grupo de amigos llegados desde Torrevieja (Alicante) que repiten un año más: "Todos los años vamos a dos circuitos del campeonato y Motorland siempre es uno de ellos", ha apuntado Emiliano. Para hacer frente al día y a las altas temperaturas se han preparado con sombrillas, sillas, bebida, tortillas de patata y bocadillos. "Nosotros hemos hecho muchos circuitos y venimos muy preparados para la ocasión", ha destacado.

Los vecinos de Alcañiz tampoco quieren perderse la cita y es que la vinculación de la ciudad con el motor está muy latente. "He ido a otros circuitos, pero como aquí tenemos la tradición del circuito urbano por lo que es una ciudad que vive el motor y es una maravilla", ha asegurado Jota, un vecino del municipio. Así que ha animado a la gente a venir al circuito de Motorland y a la ciudad de Alcañiz. También ha señalado que el ambiente en la grada es "inmejorable". Jota ha venido acompañado de su hija y un amigo que también ha traído a sus hijos y esta es siempre una fecha marcada en su calendario.

Tuppers de macarrones, sangría y bajoaragoneses en la grada 7

No hay mejor forma para sobrellevar el calor que ir con todo preparado. En grada siete, al igual que en todas, el calor no ha dado tregua en toda la jornada del domingo y desde el País Vasco han acudido Garazi Ortiz, Jon Viaña y Kimetz García con todo lo necesario para sobrellevar las altas temperaturas. Agua, sangría y hasta incluso un tupper de macarrones. "Solemos coger hielos y llevarlos con mochilas. Al final para pasar todo el día, hay que venir bien preparados e hidratarse mucho", explican. Era la cuarta vez que pisaban el circuito de Aragón y en han preferido quedarse en el camping. "Es donde hay más ambiente y es motero, tal como a nosotros nos gusta", explican. Pisaron Alcañiz el viernes por la noche, pero el sábado prefirieron quedarse para estar descansados para las carreras.

No han tenido que hacer tantos hacer tantos kilómetros como los vascos, Elena Saiz, José Gasulla y Fran Gasulla. Desde Calaceite no fallan ningún año a la cita por excelencia de los amantes del motor y siempre que pueden se colocan en la grada siete y arriba del todo. Es la que más les gusta porque además de las buenas vistas pueden colocar la sombrilla para pasar mejor la calor de finales de verano. A las ocho han partido de la capital cultural del Matarraña y han notado una mayor afluencia de franceses respecto a otros años. "No nos ha costado tanto entrar, pero lo veo bastante lleno. Este año lo que hemos visto que han cambiado los accesos de atrás y ahora se puede circular mejor", defienden. Con agua, bocadillo de tortilla y mucha crema solar y la sombrilla han pasado la mañana de este domingo.