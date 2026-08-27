La tensión crece en la plantilla de la Policía Local de Alcañiz y las bajas suben a 14 en pleno dispositivo de MotoGP

La situación de la plantilla de la Policía de Alcañiz ha llegado a su punto límite. A fecha de este jueves, 14 de los 25 agentes se encuentran de baja laboral - 13 de ellos por enfermedad y uno por paternidad-. La situación coincide con el dispositivo de MotoGP que alcanzará a partir de este viernes su punto álgido. Así, solo 8 efectivos estarán disponibles para realizar patrullas durante el fin de semana. Durante los tres días del Gran Premio -viernes, sábado y domingo- la plantilla disponible realizará guardias de 12 horas con 4 agentes cada una.

Desde el Ayuntamiento aseguran que no pueden valorar las bajas de la plantilla porque son por enfermedad común y aprobadas por un médico, pero reconocen que tener a más de la mitad de efectivos enfermos a la vez supone "una gran coincidencia". "Están de baja y solo sabemos que es por enfermedad común", apunta Eduardo Orrios, concejal responsable de la Policía.

En este sentido, el edil defiende que durante esta semana se han reunido con la plantilla que queda disponible para poder evaluar la situación. «Les agradecemos que estén al pie del cañón durante el fin de semana más importante del año», apunta Orrios. Además, han pedido que la plantilla pueda elegir a varios portavoces con los que negociar las mejoras que reclaman. «Nosotros hemos vuelto a tender la mano para la negociación, veremos a ver cómo nos responden. Los únicos que no tiene que pagar esto son los vecinos de Alcañiz», ha concluido.

CSIF apunta a sobrecarga de la plantilla

Simultáneamente, Jesús Vilchez, representante del sindicato CSIF ha apuntado que la situación de bajas laborales de la plantilla se da porque los agentes están «sobrecargados» y que se debe a «el esfuerzo que supone cubrir un turno con solo dos o incluso un agente».

En este sentido, añaden que agradecen la predisposición del Ayuntamiento para negociar, pero aseguran que «será un proceso largo y que requerirá de muchas reuniones para cumplir con las necesidades de la plantilla». Aun así, la principal petición es ampliar la plantilla y contar con más efectivos.

Un cuerpo «que crece»

El Ayuntamiento defiende que la plantilla de Policía Local ha ido creciendo a lo largo de la legislatura «todo lo que ha permitido la ley». Así, aunque la relación de puestos de trabajo contempla como objetivo a largo plazo contar con 40 agentes, el número óptimo es 34 efectivos.

Desde el inicio de la legislatura, en 2024 se sumó un agente; en 2025 se incorporaron tres agentes y hubo dos ascensos por promoción interna; este 2026 ya se ha incorporado un agente, se espera la llegada de otros dos antes de final de año y se trabaja en cubrir una plaza de subinspector; y la previsión en 2027 es poder cubrir tres plazas más.

Además, en la plantilla, de 25 agentes, hay dos con segunda actividad sin destino, es decir, una situación administrativa en la que el agente no desempeña un puesto de trabajo operativo o específico en el cuerpo y a esto se suman otros dos efectivos que se dedican a labor administrativa.

Rectificación del sindicato

Este jueves el sindicato también ha emitido un comunicado en el que pide disculpas por las declaraciones vertidas sobre el Concejal de Personal, Jesús Gan, en las que las acusaban de ser el resposable de prevención de riesgos laborales de la plantilla. Así, confirman que nunca ha existido un conflicto de intereses entre ambas partes y que actualmente hay una desvinculación contractual entre la empresa para la que trabaja el edil y el cuerpo de Policía Local.

"CSIF Aragón y su sección de Administración Local lamentan profundamente la difusión de estos datos inexactos que hayan podido inducir a equívoco a la opinión pública sobre la honorabilidad, capacidad profesional e independencia de D. Jesús Manuel Gan Gálvez. Pedimos nuestras más sinceras disculpas públicas por el perjuicio y menoscabo que esta equivocación involuntaria haya podido causarle a nivel personal, laboral y político, así como a la reputación de los profesionales de los servicios de prevención", añaden.