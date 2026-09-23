Malestar en Alcorisa por multas a tres carrozas tras el desfile de fiestas: «Se te quitan las ganas de participar»

Las carrozas de las fiestas patronales de Alcorisa han terminado con multa. Tres de los grupos participantes han sido denunciados por subirse encima de los remolques que desfilaban. Una cuestión que va en contra de las normas de la cabalgata y que va a suponer 200 euros de multa y 4 puntos del carne de los conductores.

Una de las multas fue para el conductor de la asociación Anguarina, que este año volvió a participar tras una década sin carroza. Los monitores explican que al llegar al final del recorrido subieron al remolque para celebrar la participación y para recoger altavoces y generador y que en ningún momento se les instó a bajar. Unos días después el conductor recibió la denuncia. «No entendemos una multa por desacato cuando no llegamos a cruzar ni una palabra con la Policía Local», añaden. Lamentan también que el perjuicio sea para el conductor que en este caso era «un voluntario ajeno a la entidad».

También las peñas Deskarte y Dislate, que sacaron a desfilar una inmobiliaria para denunciar la falta de locales para peñas en la localidad, están entre los afectados. En su caso, la denuncia señala concretamente "No cumpliar con las ordenas y las señales de la autoridad" y marca el mismo importe: 200 euros y 4 puntos del carné. «Nos parece injusto porque la sanción recae directamente sobre la persona que se sacrifica para llevar el tractos y que no puede salir», lamentan y aseguran que a la hora que se emite la multa -las 23.20- ellos todavía no habían llegado a la zona en la que se encontraba la Policía Local.

Otra de las carrozas multadas fue la de las peñas Deskarte y Dislate. / Tomás Montero

En ambos casos, los integrantes de las carrozas coinciden en que la multa supone «perder la ilusión por este acto». «Trabajamos mucho para hacer la carroza y poder participar y la verdad es que un palo como este quita las ganas de volver a salir», sostienen. Concretamente, la Asociación Anguarina ha anunciado que, a pesar de haberse alzado con el primer puesto del concurso, se ha decidido suspender la celebración que se había previsto. «El dinero del premio habrá que destinarlo a pagar la multa», lamenta su portavoz.

Coinciden también en que entienden que subir en los remolques va «en contra de las normas», pero piden no culpara a los conductores que voluntariamente consiguen que el evento «se pueda llevar a cabo» y defienden que el final del recorrido, no estaba delimitido. «Son unos minutos para celebrar que hemos llegado y que todo ha salido bien, no pretendíamos hacer daño o poner a nadie en peligro», concluyen.

Reacciones desde el Ayuntamiento

El alcalde de la localidad, Miguel Iranzo, sostiene que es «una pena» terminar las fiestas con este incidente. «Hemos tenido unos días muy buenos sin ningún tipo de incidente y no nos gusta tener que terminar así», añade. La intención del primer edil es poder reunirse en los próximos días con la Policía Local para esclarecer la situación.

Actualmente, la Policía Local solo cuenta con una agente. El Ayuntamiento de Alcorisa está inscrito en el proceso unificado que cada año convoca el Gobierno de Aragón y si bien en los últimos ejercicios se han ido convocando distintas plazas, no han llegado a ser cubiertas.