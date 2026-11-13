Entre el «compromiso» y la «salvación»: PP y PSOE eligen el Bajo Aragón Histórico para arrancar la campaña por las elecciones del 29-N

Los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, han elegido el Bajo Aragón Histórico para dar comienzo a su campaña electoral. A la misma hora, las 19.00, Jorge Azcón y Pilar Alegría han tenido el primer encuentro oficial con votantes de todos los previstos para antes de las elecciones, eso sí, cada uno en una ciudad. Los populares han elegido Caspe, la ciudad de Compromiso, para defender un cambio de modelo a nivel nacional. En cambio, los socialistas han visitado Andorra, ciudad natal de su secretario general, Rafael Guía. Comienza así el camino a las urnas que se resolverá el próximo 29 de noviembre.

El PP en Caspe: «Tenemos que pedir el voto con alegría»

Jorge Azcón ha elegido Caspe para abrir la campaña electoral. La sala del Compromiso se ha llenado para recibir al presidente de Gobierno que ha llegado acompañado del presidente provincial, Ramón Celma; la candidata al Congreso, Rocío Divar; y la candidata al Senado, Mireia Bondía. Al ritmo de ‘The hall of fame’ un sonriente presidente ha llegado con saludos para alcaldes, concejales, militantes y simpatizantes -incluso los concejales de Somos Caspe- que se han acercado a darle la bienvenida, banderas de España y banderines del partido incluidos.

Ana Jarque, alcaldesa de la ciudad, ha sido la encargada de recibir al presidente y de transmitirle las necesidades de la localidad, entre ellas un cuartel principal de la Guardia Civil y mejoras al emprendimiento. «Gracias a Jorge Azcón, Caspe se siente escuchada». Entre aplausos y casi como previa a las municipales, la primera edil ha enumerado los avances de la legislatura: los primeros pasos para hacer del Compromiso fiesta de interés nacional, un convenio para construir 27 viviendas y mejoras en sanidad y educación.

Ramón Celma por su parte, se ha encargado de la didáctica sobre «porqué hay que votar al PP». «Nosotros convencemos con datos, con argumentos» y ha recordado que el Partido Popular es el partido «que quiere a España» y ha recordado a los fallecidos en los accidentes ferroviarios de Urda y Ademúz. El presidente del PP ha pedido «a los pocos que no lo hayan hecho todavía a ver las entrevistas de ‘El Hormiguero’ y el podcast de ‘Jordi Wild’. «Ahí se puede ver que tiene datos y que puede hacer un análisis», ha añadido. Celma ha tenido también palabras para los alcaldes populares de la comarca a los que se ha referido como «grandes expertos en gestionar sus pueblos». «Para mejorar España no hace falta bailar en los mítines, esto va de gestionar bien»

Mireia Bondía, por su parte, ha asegurado que el nivel de crispación en las Costes Generales a día de hoy es «muy alto». «En estos años a nuestro partido no se le ha escuchado, no se han respondido a nuestras preguntas», ha defendido. Bondía ha abogado por «escuchar a la gente» y ha pedido centrarse en la campaña y pedir el voto. «Si llegado el momento hay que hacer pactos, ya lo veremos», ha añadido.

La candidata de Zaragoza, Rocío Divar, ha asegurado que el programa electoral del partido está «muy trabajado». «Somos conscientes de lo que estos años con Pedro Sánchez han sido muy duros para pymes y autónomas y tenemos propuestas para protegerles», ha asegurado entre aplausos. Entre otras cuestiones, ha prometido una ley de multirreincidencia o echar a los okupas en 48 horas. «Tenemos el mejor proyecto y nos lo tenemos que creer», ha añadido y ha pedido huir del discurso del miedo y «apostar por España»

El presidente Azcón ha sido el encargado de cerrar el acto en el que ha criticado la gestión de Pedro Sánchez. De los últimos ocho años ha dicho que están «perdidos por la mala gestión» del actual Gobierno de España y asegurado que «otro modelo es posible». En este sentido, Azcón ha asegurado que Feijóo es el único candidato que puede «reconducir la situación».

PSOE se define como 'La Salvación': «Hay que votar contra el retroceso»

Con ‘La Salvación’ de Arde Bogotá sonando de fondo y entre aplausos, los candidatos al Congreso y al Senado del PSOE han entrado este viernes al primer mitin del partido celebrado en el territorio. El partido ha elegido Andorra para arrancar su campaña por las elecciones del próximo 29-N, un pueblo con el que han reconocido “tener una deuda enorme, aunque no más grande que la que tiene Endesa” o el Partido Popular, “quienes no han hecho nada por la Transición Justa”.

El salón de la casa de cultura andorrana se ha teñido de los colores del partido para la ocasión, con banderines y un público que ha mostrado su apoyo en todo momento con aplausos e incluso afirmaciones en alto. Los candidatos han salido al escenario convencidos y apelando al voto útil: “si no votamos estas elecciones, nos va a salir muy caro”, han dicho. De hecho, han tildado al gobierno progresista como “la salvación” ante el Partido Popular y Vox. “Por eso mismo he elegido esta canción. Me han dicho que sonaba algo triste, pero representa lo que tendremos con otra legislatura socialista”, ha defendido entre risas el alcalde de Andorra, Rafa Guía.

Entre las intervenciones ha destacado el papel de la mujer a la hora de votar. La candidata al Senado, María José Villalba, ha asistido al acto portando una camelia blanca, símbolo de las sufragistas. “Vamos a decir no a los retrocesos que nos quieren imponer a las mujeres partidos como Partido Popular y Vox”, ha afirmado. Además, también han sido muy aplaudidas sus palabras contra la prioridad nacional que quiere imponer Vox. “Todos los que estamos aquí tenemos vecinas en nuestros pueblos que han venido de otros lugares, y que hoy son tan españoles y turolenses como nosotros. Gracias a ellos los servicios pueden mantenerse”, ha defendido Villalba.

El candidato al Congreso, Herminio Sancho, por su parte se ha venido arriba especialmente después de que un vecino interrumpiera el mitin para declarar “que en Teruel no hay socialistas”. “Claro que los hay. Los socialistas han estado y estarán siempre”, ha respondido tajantemente ante el aplauso unánime de la casa de cultura. Sancho, en concreto, ha sido el encargado de aclarar “que tenemos una deuda enorme con Andorra”. “Lo reconocemos, pero no es tan grande como la del Gobierno de Aragón. ¿Qué han hecho ellos por la Transición Justa?”, ha afirmado Sancho, a lo que uno de los asistentes ha respondido en alto: “¡Nada!”. “El MITECO seguirá trabajando para que el Nudo Mudéjar e iniciativas como el Proyecto Catalina sean una realidad”, ha concluido.

La encargada de cerrar el acto ha sido la secretaria general Pilar Alegría. Con una camiseta con el lema ‘La fuerza de la gente’, ha reconocido haber conseguido unas “muy buenas sensaciones en Andorra”. “Vamos a salir a ganar por lo menos otros cuatro años de progreso socialista”, ha dicho. Alegría, además, ha querido acordarse de los sindicatos, a quienes “debemos nuestro máximo respeto, sobre todo en tierras como Andorra-Sierra de Arcos”. “Acabamos de venir de una huelga general. No debemos olvidarnos de todo el esfuerzo que han realizado durante años por los trabajadores de nuestro país. Todo ello frente a aquellos que les llaman come gambas”, ha dicho.

La movilización por el voto útil y la “alegría y esperanza frente a los insultos y la amargura” ha sido el mantra del primer gran acto de campaña de los socialistas. “En 2023 nadie daba nada por nosotros, y salimos a ganar. A los de la involución y la mala educación, dejémoslos ahora donde están, en la oposición”, ha reiterado Alegría ante un aplauso unánime y un público en pie que no ha dudado en gritar: “¡Grande Pilar!” para despedirse mientras 'Feo, Fuerte y Formal', de Loquillo sonaba de fondo.