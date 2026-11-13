La campaña electoral del 29-N comienza con la pugna a la derecha por el último escaño en Teruel y Zaragoza

La campaña electoral para las elecciones generales del 29-N comienza este viernes con la mirada puesta en un posible cambio de inquilino en la Moncloa y con la mayoría de los sondeos sonriendo hacia la derecha. Los principales candidatos -Alberto Herrero (PP), Herminio Sancho (PSOE), Daniel Alda (Vox) y Tomás Guitarte (TE)- comienzan una maratón de mítines, actos y propuestas para conseguir hacerse con el último escaño de la provincia turolense, que aunque ahora mismo se decanta por las formaciones de derecha, todavía está por decidir.

El medio rural, y especialmente el Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras, por ser caldero de votos de TE en otras elecciones, serán territorios en los que la izquierda abandere «el voto útil» frente a un Vox que crece a pasos agigantados.

La pugna por el tercer escaño

Históricamente, la provincia de Teruel ha mostrado alternancia en el último de los tres escaños que reparte el territorio. La tendencia siempre muestra uno para el Partido Popular, uno para el Partido Socialista y un tercero que varía en cada legislatura. En 2019 fue para Teruel Existe, en 2023 fue para el PP y ahora los sondeos señalan que el tercer escaño se juega este 2026 entre las formaciones de derecha. Aunque los sondeos señalan que los turolenses se decantarían por otorgar un segundo sillón a los populares, Vox también podría tener su primer diputado turolense esta legislatura.

Aun así, por el momento la derecha marca la delantera en la carrera hacia la Moncloa. Según el sondeo del Instituto DYM para Heraldo si las elecciones se celebraran antes del inicio de la campaña el PP y Vox sumarían una holgada mayoría absoluta. El PP se mantiene como la fuerza más votada, con el mismo porcentaje de votos que en los últimos comicios generales del 23 de julio de 2023 (33,1 %), lo que se traduciría en una horquilla de 135 a 139 escaños. Vox, por su parte, se mantiene como la tercera fuerza política, con un 18,6 % de las papeletas y entre 63 y 66 actas en el Congreso de los Diputados.

Los populares cuentan en esta campaña con el apoyo del Partido Aragonés. Ambas formaciones acordaron concurrir juntas tras la salida de la formación aragonesista en las elecciones autonómicas. Los de Alberto Izquierdo han conseguido colocar a tres de sus rostros entre los sustitutos del PP. Así, a cambio de pedir a sus votantes que se decanten por el Partido Popular, el PAR se asegura no repetir los nefastos resultados del 2023, cuando en las generales solo consiguieron 4.173 votos, un 0.58% del total. Por su parte, Vox conseguiría casi doblar el número de escaños de esta legislatura, en la que ocupó 33 sillones.

En el caso de la provincia de Zaragoza, sus votantes, entre ellos los del Bajo Aragón Caspe, repartirían los escaños entre tres partidos, según las previsiones: tres para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox. El séptimo quedaría, de nuevo, en disputa entre las formaciones de derecha.

El PSOE, la única opción a la izquierda

A la izquierda, los sondeos recogen un único escaño para los socialistas. Tras la retirada de CHA-Frente Amplio, en la provincia el PSOE es la única opción con posibilidades reales para los votantes progresistas. A su izquierda solo queda Podemos con Tasio Alonso como candidato. Durante los últimos comicios generales la formación que entonces concurría bajo el paraguas de Sumar consiguió 4.081 votos, un 5,4% del total, pero muy lejos de lo necesario para conseguir un escaño.

La campaña del voto útil para frenar una hipotética llegada de la ultraderecha al gobierno se traduce en la provincia de Teruel en un pacto para que Frente Amplio se retire y el PSOE aglutine el máximo número de papeletas posible. Así, Herminio Sancho intentará revalidar sus datos. Aunque ya en 2023 consiguió rascar 4.000 votos más que en 2019 -la mayoría venidos de Teruel Existe y bajo la misma premisa del «voto útil»- el problema puede estar a hora en el desgaste de los socialistas tras ocho años de gobiernos en minoría y el amplio clima de crispación social que atraviesa el país.

En este caso, a nivel nacional, el sondeo del Instituto DYM para Heraldo apunta al PSOE como segunda fuerza política, con una intención de voto del 27,3 %, casi cuatro puntos menos que en los resultados del 23-J. En cuanto a escaños, la horquilla se establece entre los 104 y los 108 diputados, 13 menos que durante esta legislatura en el peor de los casos.

Concede a Frente Amplio un 5,6 % de los sufragios. Así, obtendría un mínimo de ocho actas y un máximo de diez. Podemos, por su parte, en un contexto en el que se presentará a los comicios por su cuenta, lograría un 1,9 % de los votos, lo que se traduciría en uno o dos diputados.

En el mejor escenario, el PSOE, Frente Amplio y Podemos alcanzarían 120 escaños, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta y de los 198 que PP y Vox sumarían en la horquilla más baja.

Teruel Existe aspira a ser una opción

Al margen de los grandes bloques aparece Teruel Existe, que, después de unos grandes resultados en 2019 y perder casi a la mitad del electorado en 2023, quiere volver a tener voz a nivel nacional. Para ello el partido tira de su rostro más reconocible. Tomás Guitarte, que en enero de 2020 se postuló en todas las portadas como el voto decisivo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno después de la moción de censura y la repetición electoral tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, quiere ahora volver a la Cámara Baja.

Para sacar un escaño hace falta mejorar los datos del 2023. Teruel Existe pasó en cuatro años de ser la primera fuerza de la provincia en 2019 con más de 19.000 votos y casi un 27 % a ser tercera fuerza con 11.292 y apenas un 15 % en 2023. Cabe recordar que en su segunda legislatura como partido la formación concurrió en toda la comunidad autónoma bajo la coalición Existe. Aunque la fórmula se intentó recuperar para estos comicios, finalmente los de Guitarte apostaron por centrar sus esfuerzos en Aragón. Por el momento y con toda la campaña por delante, los sondeos muestran como improbable que la formación vuelva a contar con un escaño.

El discurso de la formación está claro: la necesidad de que la provincia tenga una voz propia en Madrid para conseguir avances sociales. Los de Guitarte defienden que la pérdida del escaño se tradujo en ralentizar al máximo los avances en proyectos decisivos para el crecimiento de la provincia y la lucha contra la despoblación. En el equipo para el Congreso figuran rostros ya conocidos por el territorio con Beatriz Redón, vicepresidenta de la DPT; y Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas. En cambio, para el Senado la formación apuesta por la cantera del movimiento ciudadano. Daniel Sancho (Alcañiz) y Raúl Blasco (Muniesa) nacieron en 2000, siendo más jóvenes incluso que Teruel Existe como concepto.

Los temas nacionales en el medio rural

Hasta ahora, los primeros compases de la precampaña han servido para llevar al medio rural los debates nacionales. Así, la vivienda, la energía, la excesiva burocracia en el campo o la inmigración son los temas que ya se están tratando.

El Nudo Mudéjar es una de las cuestiones que ya centra las conversaciones. Mientras el PP critica el modelo del Ministerio y las limitaciones ambientales al proyecto de Endesa. Los socialistas siguen defendiendo la necesidad de la descarbonización y la apuesta por un proyecto pionero que todavía tiene pendiente recuperar e impulsar el tejido industrial y empresarial que se perdió tras el cierre de la Central Térmica de Andorra.

También la A-68 tendrá un papel destacado con los dos grandes partidos intentando atribuirse el ligerísimo mérito de los paupérrimos avances de la vía durante los últimos ocho años. Mientras que el PSOE reivindica que la carretera solo avanza cuando los socialistas están al mando, el PP defiende que fue Mariano Rajoy quien licitó las obras del tramo El Burgo-Fuentes de Ebro, los únicos 18 kilómetros donde, a paso de tortuga, se están dando avances. Ambos candidatos provinciales han reiterado ya que la carretera será la prioridad en caso de alcanzar el poder.

Vox, por su parte, funciona con sus propios temas. La formación de Abascal ha traído al medio rural sus propios temas nacionales. Mientras que en Caspe se abordó la inseguridad y la delincuencia ligadas a la llegada de inmigrantes, en Calanda se defendió la prioridad nacional aplicada al campo, con el candidato provincial, Daniel Alda, asegurando que, con Vox, los españoles tendrían prioridad para trabajar en tareas como la recogida de fruta frente a los migrantes.

Además, queda todavía por confirmar si habrá visitas de grandes nombres nacionales a Teruel. Durante la precampaña tanto Vox como el PP han tenido rostros nacionales en sus actos de Caspe y Andorra respectivamente, pero todavía queda por ver si los grandes líderes se dejan ver por la provincia. Cabe recordar que en la campaña del 8-F Feijóo visitó Andorra, Calanda y Alcañiz y que Pedro Sánchez protagonizó un gran mitin en la capital provincial.