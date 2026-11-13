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13 NOV 2026|

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Una investigación desarrollada en Alcañiz marca los nuevos estándares de seguridad del motociclismo mundial

El Laboratorio de Impacto de Technopark ha colaborado con la FIM en una nueva norma de homologación para airbags que exigirá mayores garantías de protección en competición.

Imagen de uno de los prototipos con los que se trabaja en el Laboratorio de Impacto de Technopark. / L.C.
Imagen de uno de los prototipos con los que se trabaja en el Laboratorio de Impacto de Technopark. / L.C.

La COMARCA13 11 2026

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La seguridad de los pilotos de motociclismo da un nuevo paso adelante con la presentación de la nueva norma internacional de homologación de sistemas airbag para competición, desarrollada desde Alcañiz por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y el Laboratorio de Impacto de la Universidad de Zaragoza, ubicado en Technopark Motorland desde hace más de 15 años.

Ambas entidades presentaron en EICMA, Exposición Internacional de Bicicletas, Motocicletas y Accesorios de Milán, la mayor feria internacional del sector de la moto, los resultados de casi tres años de trabajo conjunto para establecer nuevos requisitos de seguridad y protección para los pilotos en las competiciones reguladas por la FIM. La presentación, de alcance mundial, reunió en Milán a los principales fabricantes de airbags y equipamiento de protección, que pudieron conocer de primera mano los nuevos requisitos de homologación.

La nueva norma, denominada FRHPab-01, establece un sistema de homologación específico para los airbags utilizados en competición, incluidos los protectores pasivos de pecho y espalda, con requisitos más exigentes que las normas europeas vigentes. Hasta ahora, los airbags podían utilizarse en competición cumpliendo unos requisitos mínimos y mediante la autodeclaración de los propios fabricantes. El nuevo procedimiento introduce ensayos independientes, una identificación oficial FIM y controles sobre los productos ya comercializados.

Un trabajo de investigación con proyección internacional desde Alcañiz

El desarrollo de esta nueva normativa supone un importante avance en el ámbito de la seguridad deportiva y pone de relieve la capacidad tecnológica y científica del Laboratorio de Impacto de la Universidad de Zaragoza.

Desde Alcañiz, su equipo ha desarrollado nuevos métodos de ensayo y equipamiento específico para evaluar el funcionamiento de estos complejos sistemas de protección, que combinan electrónica de detección, inflado y absorción de impactos. A través de una extensa campaña experimental, sus investigadores han contribuido a establecer los criterios técnicos que definirán esta nueva homologación internacional.

Su a experiencia acumulada en el análisis de sistemas de protección ha sido fundamental para abordar este reto. Actualmente, es el único laboratorio del mundo que realiza para la FIM la homologación de cascos y barreras de protección de competición, a los que ahora se suman los sistemas de airbag. Según la propia FIM, su norma de cascos ha elevado notablemente la protección de los pilotos desde 2019.

Technopark, un entorno para la innovación y el desarrollo tecnológico

Instalado en Technopark Motorland desde 2010, el Laboratorio de Impacto lleva más de 15 años desarrollando proyectos de investigación y ensayos especializados en seguridad aplicada al mundo del motor.

Su actividad es un ejemplo de la colaboración entre universidad y entorno tecnológico que impulsa el Parque, donde empresas y centros de investigación desarrollan soluciones con aplicación en distintos ámbitos y proyección internacional.

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