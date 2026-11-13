Irene Ciércoles conquista tres oros y bate un récord de España en el Nacional de piscina corta

Irene Ciércoles ha comenzado de manera inmejorable su participación en el Campeonato de España Absoluto de piscina corta, que se disputa desde este jueves en la piscina M-86 de Madrid. La nadadora de Andorra, de apenas 16 años, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la primera jornada al conquistar tres medallas de oro en los 100 metros espalda, los 50 metros libres y el relevo 4x50 estilos mixto con el CN Sant Andreu. Una actuación sobresaliente que, además, estuvo acompañada de una nueva mejor marca nacional de su edad en los 50 libres y un récord de España de clubes en la prueba colectiva.

La joven deportista de Andorra volvió a demostrar su enorme proyección en una competición que reúne a más de 700 nadadores y algunas de las principales figuras internacionales de la disciplina. Ciércoles, que ya tiene asegurada su clasificación para el Campeonato del Mundo de piscina corta que se celebrará del 1 al 6 de diciembre en Pekín, afrontaba la cita nacional como una importante prueba de preparación. Sin embargo, lejos de reservarse, firmó un pleno de victorias en sus tres primeras finales y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su todavía corta trayectoria deportiva.

Una victoria de prestigio en los 100 espalda

El primer gran éxito de la jornada llegó en los 100 metros espalda, una prueba en la que Ciércoles tuvo que medirse a dos rivales de primer nivel internacional: la española Carmen Weiler, vigente campeona de Europa de los 200 espalda, y la canadiense Kylie Masse, campeona mundial.

Durante las eliminatorias matinales, la andorrana había conseguido el tercer mejor registro con un tiempo de 58.44 segundos, por detrás de Masse (57.24) y Weiler (57.72). Sin embargo, en la final vespertina dio un importante salto de calidad para imponerse con una marca de 57.31 segundos, superando a Weiler, segunda con 57.47, y a Masse, tercera con 57.51. La victoria tuvo un significado especial por el nivel de sus adversarias y por la autoridad con la que la joven nadadora resolvió la prueba.

Oro y mejor marca nacional en los 50 libres

Apenas unos minutos después, Ciércoles volvió a lanzarse a la piscina para disputar la final de los 50 metros libres, una prueba en la que ya había dejado claras sus intenciones durante las eliminatorias. Por la mañana había marcado el mejor tiempo de todas las participantes con 24.43 segundos, por delante de María Daza (24.65).

En la lucha por las medallas, la nadadora del CN Sant Andreu volvió a rebajar su registro hasta detener el cronómetro en 24.29 segundos, un tiempo que le permitió conquistar su segundo título nacional de la jornada y establecer una nueva mejor marca nacional de su categoría de edad.

La andorrana superó a Petra Bisa, segunda con 24.50, y a María Daza, tercera con 24.57. Su registro adquirió todavía más relevancia al quedarse a tan solo 13 centésimas del récord absoluto de España de la distancia, establecido por Lidón Muñoz en 24.16 segundos.

El resultado confirmó también la versatilidad de Ciércoles, capaz de competir al máximo nivel tanto en las pruebas de espalda como en las de velocidad libre y mariposa. A sus 16 años, la deportista continúa acercándose a registros que hasta hace poco parecían reservados a las grandes especialistas de la natación española.

Un tercer oro con récord de España de clubes

La jornada todavía reservaba una última alegría para la representante andorrana. Ciércoles participó en la final del relevo 4x50 metros estilos mixto con el CN Sant Andreu y contribuyó decisivamente a la victoria de su equipo.

La nadadora de Andorra fue la encargada de completar la última posta del relevo, en el que el conjunto catalán se impuso con un tiempo de 1:40.14 minutos. El registro supuso, además del título nacional, un nuevo récord de España de clubes en la especialidad.

De esta manera, Ciércoles cerró su primera jornada de competición con un balance perfecto de tres medallas de oro en tres finales disputadas, dos títulos individuales y uno colectivo. Un estreno que la situó entre los nombres propios del campeonato y reforzó su condición de una de las grandes promesas de la natación española.

Con la mirada puesta en el Mundial de Pekín

Los resultados de Madrid llegan después de una temporada especialmente destacada para la nadadora andorrana. Durante el verano consiguió una quinta posición en los Campeonatos de Europa absolutos de piscina larga celebrados en París, además de contribuir a cuatro récords de España en pruebas de relevos. También sumó cuatro podios en el Campeonato de Europa júnior y logró batir en piscina corta el récord nacional de los 100 metros mariposa que Mireia Belmonte mantenía desde 2014.

Pese a su juventud, Ciércoles ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de piscina corta de Pekín, una cita que reunirá a las principales figuras internacionales entre el 1 y el 6 de diciembre. Antes todavía tiene por delante varias oportunidades para ampliar su cosecha de medallas en el Campeonato de España, que se prolongará hasta el domingo 15 de noviembre. La deportista tiene previsto competir también en los 100 metros libres, los 50 espalda y los 100 mariposa, además de poder participar en nuevas pruebas de relevos con su club.