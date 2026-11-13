Los regantes de Alcañiz, Calanda y Valmuel obtendrán 9 millones de euros para modernizar riegos y mejorar regadíos

Cuatro comunidades de regantes del territorio recibirán casi 9 millones en ayuda económica para impulsar proyectos de modernización y mejora de regadíos. Las subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC 2023 a 2027 y alcanzan los 22,2 millones a lo largo de toda Aragón.

Entre los proyectos incluidos en la propuesta de modernización integral se encuentran los de la Comunidad de Herederos Regantes de Alcañiz, con 3,6 millones de euros para la modernización de infraestructuras de riego. En su caso, el proyecto constará de dos fases y una inversión total que alcanza los 14 millones de euros, por lo que ayuda supone todo un impulso. Se trata de "un hecho histórico para Alcañiz", tal y como valora Luis Navarro, vocal de la junta de los regantes. "La modernización nos supondrá un cambio total porque vamos a pasar de gastar 20 toneladas de agua, que es el tope que tenemos, a dos tercias partes", concreta.

Además, también se beneficiará la Comunidad de Regantes de Valmuel, con otros 3,6 millones para la ejecución dos balsas y una balsa de recepción para dar servicio a 800 hectáreas. En su caso, la comunidad prepara la modernización integral de su sistema de regadío con un proyecto que contempla una inversión de 12,88 millones de euros para actuar sobre una superficie de 1.975 hectáreas.

Como parte del apartado de mejora y adaptación de regadíos figuran, en Calanda, la comunidad de regantes del Guadalopillo recibirá 220.320 euros para el anteproyecto de mejora de una de sus balsas. En su caso, recientemente han modernizado su sistema a goteo para reducir en un 40% sus costes. La inversión alcanzó los 1,5 millones de euros. Por su parte, la comunidad de regantes del Canal de Calanda-Alcañiz obtendrá 1,06 millones para una instalación solar fotovoltaica para bombeo.

Los proyectos contemplan diferentes tipos de intervenciones sobre las infraestructuras de riego, entre ellas la construcción y mejora de balsas de regulación, la adaptación de redes de distribución de agua, la instalación de sistemas de control y digitalización y la incorporación de instalaciones fotovoltaicas para el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Las comunidades de regantes interesadas disponen de un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOA para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Tras el periodo de alegaciones, continuará la tramitación hasta la resolución definitiva de las ayudas, que se notificará individualmente a los beneficiarios.

A lo largo de toda Aragón, la propuesta recoge 14,31 millones de euros para seis proyectos de modernización integral de regadíos con presupuestos superiores a 250.000 euros; 6,89 millones de euros para nueve actuaciones de mejora y adaptación de infraestructuras de riego de ese mismo tramo de inversión; y cerca de un millón de euros para otros 14 proyectos de menor importe.