Mantener un teatro prácticamente lleno en silencio total no es sencillo, aunque debería ser la norma. Sebastián Álvaro es una de las personas que lo ha conseguido. Él solo con su micrófono y la complicidad de los técnicos que acompañaron su ponencia con imágenes y música. El periodista y explorador llegó este jueves a Alcañiz de la mano de Caja Rural de Teruel para impartir dos ponencias. Por la mañana habló para el alumnado de FP en el salón de actos del IES Bajo Aragón; y por la tarde, abrió su conferencia 'Mis Montañas' a todo el público que quiso acercarse a escuchar a una de las personas que a fin de cuentas ha formado parte de la vida de buena parte de este país desde la televisión.

El Teatro Municipal de Alcañiz rozó el lleno para escuchar al explorador Sebastián Álvaro. / B. Severino

Jubilado pero no retirado: "Exprimo la vida al máximo"

Durante casi tres décadas desde su primer programa en enero de 1982 fue director, además de creador, del programa 'Al filo de lo imposible' en TVE en el que con su equipo mostró a millones de espectadores ascensiones y expediciones a las cimas más emblemáticas del mundo, además de incursiones en otros territorios apenas explorados o, directamente, inexplorados. Igual que "ninguna imagen de 'Al filo' estaba por estar", tal y como específico, él tampoco elige las palabras al azar. "No es lo mismo estar retirado de la televisión, que estar jubilado. Yo sigo muy activo, digamos, que exprimo la vida al máximo e invito a todo el mundo a que lo haga también y sin miedos porque todos nos vamos a morir", sonrió.

Estar al filo de la muerte

En su recorrido vital y expedicionario habla de vida, de pasión y también de la muerte. Ha perdido a unos cuantos compañeros en viajes, y esas son las montañas que más le han marcado. A esas mismas se juró no volver, pero terminó regresando y no en pocas ocasiones. Él mismo estuvo al filo de la muerte en varias ocasiones. La más clara fue cuando cayó en una grieta y quedó dentro colgando de una cuerda. "Si hoy estoy aquí y puedo seguir contando estas historias es porque mis compañeros se quedaron conmigo", explicó. Muy cerca de ese mismo punto años más tarde él sería quien acompañase a un miembro de su expedición en el momento de morir tras sufrir una caída.

Sebastián Álvaro emocionó y se emocionó con la conferencia 'Mis Montañas' en Alcañiz. / B. Severino

Cuidar la naturaleza: "Ella no nos necesita, pero nosotros a ella sí"

A sus 75 años ha perdido la cuenta de las expediciones que lleva en sus espaldas, pero calcula que son unas 200. El K2, el Himalaya, el Everest están en la cuenta, pero también otras menos conocidas pero cargadas de belleza y simbolismo. La montaña más alta de Cretas es un reto reciente, o Peñalara, el pico más alto de la Sierra de Guadarrama en Madrid y donde se enamoró del montañismo siendo un niño. "Vuelvo a ella siempre que puedo, y a todo el mundo le recomiendo que cuando tenga un día malo se vaya un par de horas a caminar por el monte", lanzó. "La naturaleza no nos necesita a nosotros, pero nosotros a ella sí, así que vamos a cuidarla de verdad y a habitarla con los valores que merece", invitó.

Sebastián Álvaro, periodista creador y director de 'Al filo de lo imposible', antes de su conferencia 'Mis Montañas' en Alcañiz. / B. Severino

En el Bajo Aragón, "como en casa"

El madrileño se reencontró con amigos en su estancia en Alcañiz. El pasado mes de octubre visitó Caspe y este jueves muchos caspolinos le devolvieron el detalle ocupando sus butacas en el teatro alcañizano. Lo hizo para participar en el 25 aniversario de la Fundación Sarabastall, su nexo de unión con la Ciudad del Compromiso porque Sebastián Álvaro fue la inspiración para su creación. Tal es el compromiso, que el propio montañero es miembro del Patronato. "Les insté a conocer el valle de Hushé en Pakistán y se está haciendo una labor muy buena allí. Y yo, cuando vengo al Bajo Aragón me siento como en casa de verdad", se sinceró. Además de la charla, compartió corrillos de conversación antes y después, además de que firmó libros de 'Mis Montañas', su última publicación, y agotó los ejemplares. Cabe destacar que Álvaro fue uno de los ponentes del Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz en la edición de 2020 dedicada a la comunicación deportiva. Este mismo año se sumó a La Invernal de Motorland Aragón.

El patio de butacas de Alcañiz siguió expectante la conferencia de Sebastián Álvaro. / B. Severino

Desde Caja Rural de Teruel se avanzaron futuras colaboraciones con él. El director, David Gutiérrez, avanzó en la bienvenida del acto que en febrero regresará a Alcañiz con la exposición fotográfica de sus expediciones que podrá verse durante varios días en la sala municipal de la Glorieta de Valencia en los antiguos depósitos.