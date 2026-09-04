Conoce a las nueve reinas que representarán Alcañiz durante estas fiestas patronales

«La investigación en el deporte me interesa mucho y creo que es muy importante seguir apostando»

La anterior reina del Translop Alcañiz Club Patín, Cayetana Alquézar, «le vendió muy bien» la experiencia y, aunque, al principio dudada por la carga de trabajo con los estudios, Alejandra Pradas Ramia decidió apostar por ser la nueva representante del club. Siempre ha estado vinculada porque su hermano pequeño, Teo, lleva años jugando y, además, su madre estado como delegada del equipo. «Tengo muchos recuerdos buenos y me atreví. Mi presentación fue la primera así que llevo desde febrero asistiendo a los actos».

Es el verano de sus 18, aunque cumple los años en noviembre, y una de sus aficiones favoritas siempre ha sido estar rodeada de niños y de deporte. De ahí que le gustaba mucho la carrera de Magisterio, aunque se decantado por estudiar Ciencias de la Actividad Física del Deporte. «Estoy pendiente de si es en Lérida o Huesca, la ciudad de toda mi familia paterna». «De pequeña me acuerdo perfectamente pasarme el partido jugando con los niños y que los padres me dijeran que les daba un respiro», añade.

En un futuro se ve como profesora, al igual que su padre. «Es un trabajo que se que me va a gustar, pero sobre todo el ámbito de la investigación me interesa mucho», confiesa.

Le encantaría que sus clases fueran lo máximo prácticas posibles, aunque reconoce que en cursos como segundo de bachillerato es díficil porque el tiempo del que se dispone es poco.

No descarta volver al Alcañiz para trabajar en el instituto o donde surja. «Estoy encantada de regresar siempre a mi pueblo», concluye.