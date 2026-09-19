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19 SEP 2026|

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Alcañiz se tira de cabeza a la diversión: Exitosa fiesta acuática para inaugurar la piscina climatizada

FOTOGALERÍA. Las familias aprovechan la jornada para conocer las nuevas instalaciones a través de toboganes e hinchables

Fiesta acuática en la nueva piscina climatizada de Alcañiz / C. O.
Fiesta acuática en la nueva piscina climatizada de Alcañiz / C. O.

La COMARCA19 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

"Ojalá lo repitan más veces". Con esta sensación se quedaron las familias que este sábado han pasado una mañana de lo más divertida en la nueva piscina climatizada de 25 metros. El Ayuntamiento ha organizado una fiesta acuática con toboganes gigantes e hinchables para inaugurar el espacio y la convocatoria ha resultado ser todo un éxito.

Desde el mediodía, los grupos de amigos y familias con hijos han ido llegando a las instalaciones dispuestos a disfrutar. Y desde que uno entraba, se veía envuelto en un ambiente de pura diversión. Los más pequeños han sido los que más han disfrutado, bien sea nadando, tirándose por los toboganes e incluso realizando alguna que otra pirueta. No obstante, también se ha podido ver a varios padres que, por unos instantes, han vuelto a ser niños junto a sus hijos. "Lo estamos pasando genial", confesó una de las familias.

Grandes y pequeños han asistido bien preparados, con gafas de bucear y también gorros para poder nadar con tranquilidad. Todo ello en una jornada que ha estado bien acompañada de música. Sin duda, la mejor forma de conocer un espacio que podrán seguir visitando en los próximos meses y que completa la oferta deportiva de Alcañiz.

Una piscina de 25 metros y seis calles

El nuevo vaso tiene 25 metros de longitud y seis calles delimitadas por corcheras, con una profundidad de entre 2 y 2,20 metros y una capacidad de 656 metros cúbicos de agua. La piscina cuenta con servicio de socorrista, seis duchas y comparte vestuarios con la piscina de 16 metros. Además, es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, con rampa, silla abatible en las duchas y un elevador para facilitar el acceso al agua.

Otro de sus elementos destacados es el amplio ventanal que rodea el recinto, cubierto con paneles traslúcidos que permiten la entrada de luz natural sin restar privacidad. La instalación también dispone de equipamiento homologado para albergar competiciones deportivas, como pódiums de salida, señalética, sistema de cronometraje electrónico y paneles de viraje en cada calle. Las gradas superiores tienen capacidad para más de un centenar de espectadores.

Inauguración oficial el 27 de septiembre

Además de la jornada de este sábado, está prevista una inauguración oficial el próximo domingo 27 de septiembre. El concejal de Deportes, Eduardo Orrios, ha avanzado que habrá «muchas sorpresas».

Durante septiembre, la piscina climatizada de 25 metros abre de lunes a viernes de 15.00 a 21.00 y los sábados de 9.00 a 14.00. A partir de octubre, el horario entre semana se ampliará hasta las 22.00, mientras que los sábados se mantendrá de 9.00 a 14.00. La reserva de calles se realiza a través de deportes.alcaniz.es y las plazas para cada jornada se habilitan diariamente a partir de las 12.00 para el día siguiente.

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